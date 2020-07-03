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Минздрав сообщает, что 2 июля в Литве установили 3 новых случая коронавируса.
За минувшие сутки в Литве установили 3 случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 3 июля:

Подтверждены: 1828 случаев
Болеют: 199
За последние сутки новых: 3
Скончались: 79
Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11
Выздоровели: 1539
В изоляции находятся: 75

С 1 июня зарегистрировали 34 привозных случая.

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