За минувшие сутки в Литве установили 3 случая коронавируса

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Минздрав сообщает, что 2 июля в Литве установили 3 новых случая коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 3 июля:
Подтверждены: 1828 случаев
Болеют: 199
За последние сутки новых: 3
Скончались: 79
Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11
Выздоровели: 1539
В изоляции находятся: 75
С 1 июня зарегистрировали 34 привозных случая.
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