За минувшие сутки в Литве установили 3 случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 3 июля:

Подтверждены: 1828 случаев

Болеют: 199

За последние сутки новых: 3

Скончались: 79

Больные кронавирусом, которые умерли по иной причине: 11

Выздоровели: 1539

В изоляции находятся: 75

С 1 июня зарегистрировали 34 привозных случая.