За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом болен 251 человек, 1607 человек выздоровели. В изоляции находится 105 человек.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 привозных случаев.
За сутки проверено 3645 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 тыс. 869.
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