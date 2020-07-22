За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом болен 251 человек, 1607 человек выздоровели. В изоляции находится 105 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 привозных случаев.

За сутки проверено 3645 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 тыс. 869.