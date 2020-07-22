aA
За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1951, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас коронавирусом болен 251 человек, 1607 человек выздоровели. В изоляции находится 105 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 привозных случаев.

За сутки проверено 3645 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 тыс. 869.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава МВД Литвы: положение по-прежнему чрезвычайное, количество случаев коронавируса не снижается (16)

21 июля состоялось заседание правительственной...

В Литве в скором времени не будут выдавать больничные в случае самоизоляции (31)

Глава Вильнюсского департамента национального центра...

За сутки подтверждено 2 новых случая коронавируса (9)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2 новых случая...

TOP новостей

Vita Karpuškienė Aušrytė Rastenienė Algirdas Bartkus

Новые данные об употреблении алкоголя в Литве: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в два раза (13)

Пропорция пьющих и непьющих жителей Литвы не меняется,...

Уровень бедности в Литве – меньше 251 евро в месяц: за такие деньги живут больше 200 000 жителей (84)

Департамент статистики 22 июня представил новые...

Šventoji Šventoji Šventoji

Отдыхающие объяснили журналисту, почему Швянтои - лучший литовский курорт (24)

Нет в мире курорта лучше, чем Швянтои – говорят тысячи...

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая...

Специалисты в ужасе от планов организаторов Праздника моря: это бомба замедленного действия (14)

На этой неделе в Клайпеде пройдет Праздник моря. И...

|Maža didelių žinių kaina