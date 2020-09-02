За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 5571 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 привозных случаев.
За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 863.
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