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За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса, общее их число составило 2958, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 5571 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 привозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 863.

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