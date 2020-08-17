За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусом больны 637 человек, 1705 человек выздоровели.

В изоляции находится 3168 человек.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 привозных случая.

За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 453.