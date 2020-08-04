За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.
В изоляции находятся 437 человека.
За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518.
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