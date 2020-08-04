aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2137, сообщил в пятницу Минздрав.
Koronaviruso tyrimas
Koronaviruso tyrimas
© Stop kadras

Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.

В изоляции находятся 437 человека.

За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Delfi Главное": возврат масок, российские наемники в Беларуси, стрельба у дома президента, испанские выходные (15)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (69)

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...

После сообщения о меняющейся коронавирусной ситуации - оценка Чаплинскаса: вирус будет все время к маскам придется привыкнуть (75)

Роланда Лингене, эпидемиолог и глава Вильнюсского...

"Delfi Главное": скачок заболеваемости, бедность, медведи, деньги ЕС. В интервью - глава Центра исследования геноцида и сопротивления (41)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

TOP новостей

Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (69)

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...

История водителя Hegelmann Transporte: лишился работы и стал бездомным нелегалом (14)

Отец двоих детей из небольшой таджикской деревни...

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев...

Открывается контрольно-пропускной пункт Лаворишкес на литовской-белорусской границе (6)

Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт...

"Цель одна — спасти страну. Скажу прямо — не до жиру" Лукашенко выступил с посланием (1)

Александр Лукашенко 4 августа выступил с посланием к...

|Maža didelių žinių kaina