За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

Сейчас коронавирусом больны 397 человек, 1647 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.

В изоляции находятся 437 человека.

За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 тыс. 518.