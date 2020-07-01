aA
За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровели 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.
За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карбаускис: лучше бы насыпали песка вместо недействующего фонтана у парламента (23)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что...
Член инициативной группы Бабарико в Литве: в Беларуси сегодня не может быть не пророссийского президента (61)
9 августа в Беларуси состоятся выборы президента....
За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса (2)
За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый...
В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов
Поскольку страны Европы постепенно возобновляют...