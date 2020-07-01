aA
За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1818, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровели 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.

За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус: в Британии закрыт город, в США все только начинается

Количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в...

За сутки в Литве подтвержден один новый случай коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай...

TOP новостей

Карбаускис: лучше бы насыпали песка вместо недействующего фонтана у парламента (23)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что...

Член инициативной группы Бабарико в Литве: в Беларуси сегодня не может быть не пророссийского президента (61)

9 августа в Беларуси состоятся выборы президента....

За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве был утвержден один новый...

В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов

Поскольку страны Европы постепенно возобновляют...

Погода: в Литве будет жарко, но ветрено (4)

Погоду в Литве обусловит южная оконечность циклона....

|Maža didelių žinių kaina