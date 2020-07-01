За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса

Сейчас в Литве больны коронавирусом 206 человек, выздоровели 1524 человека, 81 человек находится в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 28 завозных случаев.

За сутки проверено 5398 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 428 тыс. 238.