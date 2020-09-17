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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 17 сентября, за прошедшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса.
За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве подтверждено: 3504 случая коронавируса
Количество больных: 1254
Скончались: 87
Больные, которые скончались по другим причинам: 14
Выздоровели: 2149
В изоляции находятся: 8081

С 1 июня зарегистрировано 237 привозных случаев.

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