За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса

Всего в Литве подтверждено: 3504 случая коронавируса

Количество больных: 1254

Скончались: 87

Больные, которые скончались по другим причинам: 14

Выздоровели: 2149

В изоляции находятся: 8081

С 1 июня зарегистрировано 237 привозных случаев.