За минувшие сутки в Литве диагностировали 61 случай коронавируса

Всего в Литве подтверждено: 3565 случаев коронавируса

Количество больных: 1283

Скончались: 87

Больные, которые скончались по другим причинам: 14

Выздоровели: 2181

В изоляции находятся: 8096

С 1 июня зарегистрировано 238 привозных случаев.