За минувшие сутки в Литве диагностировали 61 случай коронавируса

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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 18 сентября, за прошедшие сутки в Литве диагностировали 61 случай коронавируса.
Всего в Литве подтверждено: 3565 случаев коронавируса
Количество больных: 1283
Скончались: 87
Больные, которые скончались по другим причинам: 14
Выздоровели: 2181
В изоляции находятся: 8096
С 1 июня зарегистрировано 238 привозных случаев.
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