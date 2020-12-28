За минувшие сутки в Литве диагностировали 1773 случая коронавируса, скончались 15 человек

За минувшие сутки Covid-19 унес жизни 15 человек, всего ковид унес жизни 1269 жителей Литвы.

По иным причинам скончались 632 больных коронавирусом. За последние сутки выздоровели 305 человек, всего на данный момент выздоровели 62 098 человек. До сих пор болеют 68 370 человек.

За сутки проверили 5293 тестов. Всего в Литве проверено 1 587 999 тестов.