Из 168 человек, оштрафованных за несоблюдение карантинных требований, 98 были оштрафованы за контакты с более чем одной семьей, 11 - за нарушение запрета на передвижение между муниципалитетами, 7 - за организацию праздников, 37 - за скопления людей и нахождение в автомобиле более двух человек, 15 - за то, что люди не носили масок.
По словам Р. Матониса, ежедневно работают около 2000 сотрудников полиции, которым помогают около 450 стрелков, военная полиция, пограничники, сотрудники службы общественной безопасности.
Чтобы контролировать распространение коронавируса, правительство запретило передвижение между муниципалитетами до 3 января. Полиция решила проводить массовые проверки автомобилей в выходные и праздничные дни.
С середины декабря, когда был введен запрет на передвижение между муниципалитетами, сотрудники полиции развернули на блокпостах более 36 тысяч автомобилей. За длинные рождественские выходные развернули около 16,5 тысяч автомобилей.
Люди могут поехать на работу, к врачу или на похороны. В машине могут находиться максимум два человека или люди, живущие вместе.
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