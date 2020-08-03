За минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 привозных случаев.

В изоляции находятся 144 человека.

За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729.