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За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2120, сообщил в понедельник Минздрав.
За минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 привозных случаев.

В изоляции находятся 144 человека.

За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729.

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