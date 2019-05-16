"Ищем посудомойку (kitchen office manager), вы многое сможете узнать о жизни виллы – к вашему рабочему месту будут сбегаться все работники виллы, вы сможете помочь нам решать возникающие проблемы", – подобные объявления в фейсбуке порой вызывают улыбку.

Как и ежегодно, на взморье больше всего работников требуется в сфере услуг, особенно в секторе проживания и общепита, кроме того, в работающих только в сезон магазинах: продавцы, работники в зале, горничные, официанты, бармены, повара, помощники на кухне.

Поинтересуемся, что предлагают работодатели молодежи, и какие ожидания у самих потенциальных работников.

Хостел Hostel el Nido в Ниде ищет администраторов, горничных и уборщиц. Директор заведения Виктория Скридайлайте-Сужеделене сказала, что размер зарплаты зависит от должности и ставки.

"Зарплата примерно 350–750 евро "на руки". Предоставляют бесплатное жилье, дополнительные услуги, чтобы работники чувствовали себя как дома и могли хорошо выполнять свою работу", – сказала она.

По ее словам, молодежь активно интересуется вакансиями.

"Основное требование – коммуникабельность и ответственность. Наша работа – люди, поэтому кандидатов выбираем после встречи с ними, мы оцениваем, отмечаем личные качества, поскольку всему, что связано с работой можно научиться", – убеждена Скридайлайте-Сужеделене.

Спасательная служба Неринги ищет спасателей и уже в мае проводит кастинг. Работа ждет на пляжах Юодкранте и Неринги, зарплата около 550 евро "на руки". Будущим работникам предоставляют жилье в Ниде, работа по графику - два дня рабочих, два выходных.

В конце марта размещали такое же объявление, но тогда зарплата была указана 450 евро "на руки". Позже зарплату подняли.

Директор террасы Gangster Grill в Швентои Каролина Аугустаускайте сказала, что сейчас они ищут официантов, барменов, помощников на кухне.

"Зарплаты зависят от навыков и усилий, есть возможность роста. Зарплата от 3,5 евро в час, до... тут границы нет, хорошему специалисту можем предложить и в несколько раз больше. Интерес большой, радует, что работу активно ищут школьники и студенты. Мы для них открыты, работа на взморье – большой опыт. А молодежь любознательна и предана работе", – заметила Аугустаускайте.

Объявления о вакансиях на лето появились на сайтах и в фейсбуке с марта. В большинстве объявлений указано, что требуются совершеннолетние работники. Эту тенденцию подтвердила и Служба занятости.

Несмотря на то, что в Литве школьники могут работать с 14 лет, найти ребятам такого возраста работу непросто. Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене сказала, что большая часть компаний в Паланге и Неринге принимает на работу только совершеннолетних. Объявления появляются с марта.