По данным на 12 апреля, на голосование зарегистрировались 29 796 эмигрантов. Это на 55% больше, чем во время парламентских выборов в 2016 г. (19 207 избирателей).
© DELFI / Lukas Bartkus

В посольстве в Великобритании зарегистрировались 9597, в Ирландии - 2385, в Норвегии - 1813, в Испании - 862 избирателей. В США зарегистрировались 4322 избирателя. В представительстве в Японии для участия в голосовании регистрируются литовцы, проживающие в Австралии (428), Новой Зеландии (75), Сингапуре (44). Активно для участия в голосовании регистрируются литовцы в Германии (1905), Бельгии (1210), Дании (1176), Швеции (1019).

"МИД Литвы с 15 февраля, когда началась электронная регистрация, проводит активную кампанию, направленную на эмигрантов. Мы пытаемся побудить граждан регистрироваться для участия в голосовании и голосовать, а также информируем о референдуме о двойном гражданстве, который состоится 12 мая, о его важности, призываем людей высказать свою позицию. С началом кампании информацию донесли до 920 000 граждан Литвы", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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