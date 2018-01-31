За халатное отношение к кибербезопасности грозят санкции

В среду литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что сейчас готовятся правовые акты, которые предусмотрят подобную ответственность.

"Такое правовое регулирование возможно, и оно готовится в связи с ответственностью глав ведомств за реализацию установок закона", - сказал премьер журналистам.

По словам премьера, заседавшая в среду утром Комиссия по национальной безопасности представила обзор ведомств, которые недостаточно заботятся о кибербезопасности, но публично они не были названы.

"Мы сделали обзор тех ведомств, которые совершили требующийся прогресс в обеспечении кибербезопасности, и тех ведомств, которые не совершили прогресса. Ответственные министры получили эту информацию", - сказал С. Сквернялис.

Советник премьера Арнолдас Пикжирнис сообщил BNS, что закон об ответственности руководителей планируется представить на весенней сессии сейма.

Ранее сообщалось, что возглавляемая премьером Комиссия по нацбезопасности в среду также решила создать закрытую сеть связи для важнейших госведомств. Этим будет заниматься министерство обороны.