За халатное отношение к кибербезопасности грозят санкции

В среду литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что сейчас готовятся правовые акты, которые предусмотрят подобную ответственность.
"Такое правовое регулирование возможно, и оно готовится в связи с ответственностью глав ведомств за реализацию установок закона", - сказал премьер журналистам.
По словам премьера, заседавшая в среду утром Комиссия по национальной безопасности представила обзор ведомств, которые недостаточно заботятся о кибербезопасности, но публично они не были названы.
"Мы сделали обзор тех ведомств, которые совершили требующийся прогресс в обеспечении кибербезопасности, и тех ведомств, которые не совершили прогресса. Ответственные министры получили эту информацию", - сказал С. Сквернялис.
Советник премьера Арнолдас Пикжирнис сообщил BNS, что закон об ответственности руководителей планируется представить на весенней сессии сейма.
Ранее сообщалось, что возглавляемая премьером Комиссия по нацбезопасности в среду также решила создать закрытую сеть связи для важнейших госведомств. Этим будет заниматься министерство обороны.
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