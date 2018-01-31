Руководители государственных учреждений, которые не заботятся о кибернетической безопасности, в будущем могут грозить санкции.
© Shutterstock

В среду литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что сейчас готовятся правовые акты, которые предусмотрят подобную ответственность.

"Такое правовое регулирование возможно, и оно готовится в связи с ответственностью глав ведомств за реализацию установок закона", - сказал премьер журналистам.

По словам премьера, заседавшая в среду утром Комиссия по национальной безопасности представила обзор ведомств, которые недостаточно заботятся о кибербезопасности, но публично они не были названы.

"Мы сделали обзор тех ведомств, которые совершили требующийся прогресс в обеспечении кибербезопасности, и тех ведомств, которые не совершили прогресса. Ответственные министры получили эту информацию", - сказал С. Сквернялис.

Советник премьера Арнолдас Пикжирнис сообщил BNS, что закон об ответственности руководителей планируется представить на весенней сессии сейма.

Ранее сообщалось, что возглавляемая премьером Комиссия по нацбезопасности в среду также решила создать закрытую сеть связи для важнейших госведомств. Этим будет заниматься министерство обороны.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

За халатное отношение к кибербезопасности грозят санкции

Руководители государственных учреждений, которые не...

Обвинения в сексуальных домогательствах преподавателя Гасюнаса должна расследовать правоохрана (1)

Обвинения в сексуальных домогательствах,...

ЕГУ сможет продолжить обучение в Вильнюсе со старым разрешением до июля 2019 (2)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что...

"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (87)

31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...

Galima nacionalinio stadiono vizualizacija, Axis Industries nuotr. Damonas Lavelle

Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (58)

В Вильнюсской мэрии был представлен проект...

TOP новостей

"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (87)

31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...

Galima nacionalinio stadiono vizualizacija, Axis Industries nuotr. Damonas Lavelle

Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (58)

В Вильнюсской мэрии был представлен проект...

Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (25)

В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...

Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (17)

Преподаватель Вильнюсской художественной академии...

Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (432)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...