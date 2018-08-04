"Связь пропала вчера, мы узнали об этом от наших клиентов, которые тем или иным образом сообщили, что не могут подключиться к сети", – сообщил BNS в субботу пресс-секретарь компании Андрюс Баранаускас.
По его словам, в Литве технических поломок не зафиксировано, а международная связь не действует из-за нарушения работы системы швейцарского предприятия Comfone. Это предприятие предоставляет Tele2 услуги по подключнеию сетей.
А.Баранаускас заявил, что не может прогнозировать, когда роуминг за рубежом снова начнёт действовать.
"Это действительно от нас не зависит", – сказал представитель Tele2.
Предприятие обещает компенсировать неудобства всем клиентам.
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