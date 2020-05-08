За границей обсуждают еще одну идею Вильнюса – неделю масочной моды

Международную аудиторию заинтересовала идея Юлии Янус, что этот обязательный аксессуар можно носить иначе – творчески, игриво. В четверг этот проект обсудили и ведущие канадского телевидения Citytv.
О неделе масочной моды рассказала американская радиостанция NPR. "Носить маску не слишком приятно. Это надо делать, но так противно. В Литве сейчас ношение масок стало обязательным, поэтому Вильнюс решил не противиться этому. Стартовала неделя масочной моды, – сказал ведущий Ноэл Кинг. – Дизайнер, автор этой идеи, сказала, что это первое подобное мероприятие, и надеется, что последнее".
Все творения участников недели масочной моды можно увидеть в Вильнюсе до 10 мая, если пройти по специально подготовленному маршруту.
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