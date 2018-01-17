С момента восстановления независимости Литвы до 2016 года с собой покончили около 35 000 жителей страны. По подсчетам, на одно самоубийство приходится до 20 попыток суицида, а это значит, что за это время с собой пытались покончить сотни тысяч людей, указали исследователи Вильнюсского университета.
© K.Kavolėlio nuotr.

Социолог доктор Милда Пиворюте поделилась беседой с психологом Саидом Дадашевым, которая была опубликована на сайте sociologai.lt. этот психолог защитил в ВУ диссертацию "Опыт процесса пытавшихся совершить суицид".

В ходе исследования, которое провел психолог со своими коллегами, участвовали 7 мужчин и 14 женщин в возрасте 18-62 лет. 12 участников исследования пытались покончить с собой в первый раз, 9 - не в первый.

"Исследование показало, что уязвимость участников исследования повышал травмирующий опыт и некоторые особенности характера: низкая самооценка, люди считают себя неуспешными, ничего не стоящими неудачниками, которые представляют собой бремя для других людей, а также большие ожидания и склонность держать все в себе, кроме того, пассивные стратегии решения проблем", - сказал психолог.

По словам исследователя, появлению мыслей о суициде способствовали стрессы, смерть близких, высокая занятость, финансовая уязвимость, психические и физические проблемы со здоровьем и др. факторы.

Выяснились и факторы, которые способствуют быстрому переходу от мыслей к действиям, например, доступные меры самоубийства, ограниченная социальная помощь, состояние алкогольного опьянение.

По словам Пиворюте, одна из причин попытки суицида - высокие требования к себе и проблемы на работе.

По словам Дадашева, в литературе безработица и трудности с поиском работы указаны как факторы, повышающие риск самоубийства (эти проблемы указали и 19% участников опроса).

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