Согласно сообщению, зарплаты в государственном секторе на 16,9%, в частном – 12,9%.
Реальная зарплата в этот период в хозяйстве страны увеличилась на 11,9%: в государственном секторе – на 14,6%, в частном – на 10,7%.
Между тем зарплата "на бумаге" в это время увеличилась на 8,6%: в государственном секторе 11,3%, в частном – 7,4%.
Средняя зарплата "на бумаге" в 4 квартале в 2019 году составила 1360 евро и по сравнению с 3 кварталом увеличилось 3,1%: в государственном секторе она составила 1460 евро и была на 6,8% выше, в частном – 1310 евро и была на 1,3% выше.
В этом году пенсии по старости и инвалидности увеличились на 9%. Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в этом году составляет 377 евро, в прошлом была 345 евро.
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