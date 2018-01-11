В начале прошлого года численность населения Литвы была 2 млн. 848 тыс. человек, а за 2016 год она сократилась на 40,7 тыс., сообщил Департамент статистики Литвы.
В прошлом году в Литве родилось 29,6 тыс. человек, умерло 39,5 тыс.
Из страны эмигрировало 57,2 тыс. человек. Число эмигрантов по сравнению с 2016 годом выросло на 6,9 тыс. или на 13,8%.
Почти половина (24,8 тыс. или 43,3%) всех эмигрантов уехала в Великобританию, 6,4 тыс. (11,1%) – в Норвегию, 4,9 тыс. (8,6%) – в Германию, 3,8 тыс. (6,7%) – в Ирландию.
С другой стороны, растет иммиграция в Литву. В прошлом году в страну приехало 29,3 тыс. человек, а это на 9,2 тыс. (45,5%) больше, чем в 2016 году.
Большинство приехавших - 18,8 тыс. или 64,2% – это вернувшиеся эмигранты. Число вернувшихся в Литву ее граждан по сравнению с 2016 годом возросло на 4,6 тыс. (32,6%).
В 2017 году в Литву иммигрировало 10,5 тыс. иностранцев. По сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 4,5 тыс. или в 1,8 раза. Почти половина иностранцев - граждане Украины (4,4 тыс. или 42,2%), 2,8 тыс. (26,6%) - граждане Белоруссии, 673 (6,4%) – граждане России.
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