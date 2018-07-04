4 июля горсовет одобрил такую установленную оценщиками цену – ее выплатят кредиторам обанкротившейся компании VIPC Vilnius (ей принадлежит здание).

Мэрия ранее инициировала процедуру перенятия здания для использования в общественных нуждах.

Надеются, что процедура перенятия здания будет завершена до конца года.

Мэрия и Минкульт планируют на месте Дворца профсоюзов построить Концертный зал. Строительство планируют начать в 2020 году. Минкульт ищет, кто проведет исследование и выяснит, нуждается ли Вильнюс в еще одном концертном зале и какого размера он должен быть, какие функции может выполнять и сколько может стоить.

В 1911 году на горе Таурас был куплен участок земли под строительство строительство Народного дома. Инициатором проекта был Йонас Басанавичус, который ездил собирать деньги на этот проект в США. Но и тогда Народный дом не был построен. Нынешний Дворец профсоюзов построили на горе в советское время, в 1964 г.