Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что это не так.

"Нет, мы не проверяем банковские счета и чеки в магазинах, не проверяем дома ли человек или у родителей, или в библиотеке, это невозможно даже технически", – сказал он.

По словам Ярмалиса, человека могут проверить разве что тогда, когда поступает сообщение о возможном несоблюдении порядка, или специальная система фиксирует, что больничный был выдан незаконно.

"Мы проверяем системно – смотрим, логично ли, что человеку в 8 раз за год дают больничный, потому что он болеет гриппом. Есть определенные факторы риска, по которым мы проверяем больничные, пользуясь определенными критериями, которые вызывают сомнения, – сказал Ярмалис. – Если случай рискованный, вызываем человека на медкомиссию".

Пациента вызывают к врачу, который проверяет, точно ли человек болен. Большая часть таких случаев, около 98%, подтверждается.

Человек, получивший больничный обязан выполнять следующие правила:

в назначенное врачом время являться на прием к врачу или на заседание комиссии;

следовать назначенному врачом лечению и режиму;

выполнять назначенные ему процедуры;

приезжать к врачу только трезвым;

не должен работать, учиться, путешествовать;

не должен употреблять алкоголь, наркотики, психотропные вещества;

не должен делать ничего, что могло бы затянуть процесс выздоровления.

Если работодатель, врач или другое лицо сообщает, что больной нарушает эти правила, то "Содра" проводит проверку. Если информация подтверждается, то человеку не выплатят больничный. Каждый случай рассматривают индивидуально, однако бывает и так, что человеку приходится возвращать выплаченные "Содрой" деньги.