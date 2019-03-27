Бывший советский офицер Геннадий Иванов, признанный литовским судом виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, не согласен с приговором, адвокат обещает его обжаловать.
© DELFI / Karolina Pansevič

"За что?", – заявил в среду в Вильнюсском окружном суде журналистам гражданин России, у которого есть разрешение на жительство в Литве.

Он утверждает, что суд не доказал его вины в том, что он командовал четырьмя танками при захвате Вильнюсского Дворца печати в январе 1991 года.

"Это не доказано. Так и написано в деле – что не доказано", – сказал Г. Иванов.

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По его словам, командование приписали ему, поскольку по своему званию он мог это делать.

"Не было никакой моей роли. Я отвечал за вооружение", – сказал Г. Иванов.

Решением Вильнюсского окружного суда Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, но он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

Адвокат осужденного Юлия Жукене подтвердила, что Г. Иванов на несколько часов отправился к Дворцу печати и как зритель наблюдал за тем, что происходит.

"Однако он был в униформе", – сказала защитница.

"Осужден не за что", – сказала она и заявила, что обжалует приговор.

Г. Иванов - один из двух обвиняемых по делу 13 января, участвующий в заседаниях суда.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

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