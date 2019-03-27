"За что?", – заявил в среду в Вильнюсском окружном суде журналистам гражданин России, у которого есть разрешение на жительство в Литве.
Он утверждает, что суд не доказал его вины в том, что он командовал четырьмя танками при захвате Вильнюсского Дворца печати в январе 1991 года.
"Это не доказано. Так и написано в деле – что не доказано", – сказал Г. Иванов.
По его словам, командование приписали ему, поскольку по своему званию он мог это делать.
"Не было никакой моей роли. Я отвечал за вооружение", – сказал Г. Иванов.
Решением Вильнюсского окружного суда Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, но он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.
Адвокат осужденного Юлия Жукене подтвердила, что Г. Иванов на несколько часов отправился к Дворцу печати и как зритель наблюдал за тем, что происходит.
"Однако он был в униформе", – сказала защитница.
"Осужден не за что", – сказала она и заявила, что обжалует приговор.
Г. Иванов - один из двух обвиняемых по делу 13 января, участвующий в заседаниях суда.
Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
"За что?": один из осужденных по делу 13 января 1991 г. не согласен с приговором (8)
Бывший советский офицер Геннадий Иванов, признанный...
В Литву из Италии переселены два беженца с судна Sea Watch (1)
В среду в Литву прибыли два просителя убежища,...
LIVE / Литва: экс-руководители СССР заочно осуждены за военные преступления по делу 13 января 1991 года Прямая трансляция (121)
В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...
В Литву придет долгожданное весеннее тепло (3)
В ночь на среду небольшой, но активный циклон ушел из...
Прогноз сбылся: в Вильнюсе снег будет идти до утра (6)
Во вторник вечером в Вильнюсе пошел снег. Утром он шел...
TOP новостей
Литва: экс-руководители СССР заочно осуждены за военные преступления по делу 13 января 1991 года Прямая трансляция (121)
В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...
Вильнюс борется с заторами: 6 важных перемен (15)
В 2019–2020 гг. в Вильнюсе появится улица Шяурине, на ул....
В Литву придет долгожданное весеннее тепло (3)
В ночь на среду небольшой, но активный циклон ушел из...
СМИ: через счета Swedbank в Литве могли поступать средства бывшему главе штаба Трампа (5)
Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать...
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (385)
Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...