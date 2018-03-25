По словам пресс-секретаря компании Vilniaus viešasis transportas Расы Норкене, в связи с затянувшимися холодами работники столкнулись с определенными сложностями при уборке транспортных средств.

"Когда на улице более 7 градусов мороза, мыть автобусы и троллейбусы снаружи нельзя, поскольку замерзают дверные механизмы, а образующаяся внутри смесь из песка и соли замерзает при зимней температуре и чистить салон также становится сложно", - говорит она.

По ее словам, скоро на улицы Вильнюса выйдут первые 30 из 150 новых автобусов Solaris. Они гораздо более приспособлены к низкой температуре, равно как и к летней жаре, поэтому поездка на таком автобусе будет для пассажиров комфортабильнее.

"В конце мая мы планируем исследовать чистоту в сравнительно новых автобсуах и автобусах постарше. До конца лета мы обновим 50% автобусного парка Vilniaus viešasis transportas и перестанем использовать старые автобусы, поддержание чистоты в которых является наиболее проблематичным", - сказала представитель компании.

"Внедрен новый контроль за качеством, поэтому осуществляется чистка на другом уровне качества. Уборщики работают посменно все сутки 7 дней в неделю и обслуживают в день до 500 транспортных средств", - говорит Норкене.

Автобусы и троллейбусы, продолжает она, чистят по вечерам, в конце рабочего дня по возвращению в парк.

"Мы надеемся, что пассажиры почувствуют и заметят, что в общественном транспорте стало чище. Мы также надеемся и на понимание со стороны пассажиров, поскольку чистый, удобный общественный транспорт дело не только перевозчиков, но и самих пассажиров", - заключила она.

До конца года на улицы столицы Литвы выедут 250 новых автобусов и 41 троллейбус. В отношении новых автобусов будут применяться те же правила поддержания порядка.

Как ранее сообщало агентство ELTA, Национальная служба здравоохранения выяснила, какие места в общественном транспорте представляют потенциальную опасность для пассажиров.

Микробиологическое исследование показало, что наиболее загрязнены ручки сидений, поручни, покрытия.

Вильнюсское самоуправление сообщало, что компания Vilniaus viešasis transportas перевозит в день порядка полумиллиона пассажиров. Год назад компания стала дезинфицировать салоны транспортрных средств от самых распространенных вирусов и бактерий.