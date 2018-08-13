В Литве в прошлом году за чертой бедности находилось около 650 тысяч человек, что составляет 22,9% всего населения страны - на 1 проц. пункт больше, чем в 2016 году, показывают данные проведенного статистиками исследования доходов и условий жизни.
© M.Žiličiaus nuotr.

Чертой бедности в прошлом году в Литве было 307 евро в месяц на одного человека и 644 евро для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, сообщил Департамент статистики.

Доходы ниже уровня бедности в городе в прошлом году получало 17,3% жителей (в пяти крупнейших городах – 11,7%, в других городах - 26,1%), на селе - 34,4% жителей. В прошлом году по сравнению с 2016 годом черта бедности в городе повысилась на 1,7 проц. пункта, на селе - снизилась на 0,4 проц. пункта.

Статьи по теме:
Эмигрант приехал в отпуск в Литву и пришел в ужас: одни нищие и космические цены  (141)
Замечания эмигрантки удивили жителей: а вы видите Литву такой?  (258)

Показатели бедности рассчитываются на основании доходов предыдущего года - для расчета показателей риска бедности 2017 года использовались данные о доходах, полученных в 2016 году.

В Литве уровень риска бедности в 2017 году был самым высоким среди стран Балтии. В Эстонии уровень риска бедности в прошлом году снизился на 0,7 проц. пункта до 21%, в Латвии - повысился на 0,3 проц. пункта до 22,1%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Владимир Скрипов. Литва мнимая и реальная: кому верить? (91)

Литва туманит воображение, как ее врагам, так и...

Литовские пенсионеры пришли на митинг к президентскому дворцу (57)

В четверг в Вильнюсе , на площади С. Дауканто возле...

Министр финансов Литвы о реформах: опасения по поводу госфинансов необоснованны (1)

В четверг сейм Литвы планирует определиться с...

Общество

Науседа: рост числа людей, живущих в бедности, обусловлен инфляцией (39)

По словам советника президента банка SEB , экономиста...

Погода: с юга снова придет волна тепла

13 августа в небе соберутся облака, однако уже во вторник...

Правительство Литвы одобряет уравнивание льгот на транспорт для детей

Правительство Литвы 13 августа одобрило предложение...

Сквернялис намерен ограничить время работы ТЦ по воскресеньям (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недоволен...

За чертой бедности - более одной пятой жителей Литвы (26)

В Литве в прошлом году за чертой бедности находилось...

TOP новостей

Экономист: рост числа людей, живущих в бедности, обусловлен инфляцией (39)

По словам советника президента банка SEB , экономиста...

Сквернялис намерен ограничить время работы ТЦ по воскресеньям (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недоволен...

Семья из Беларуси довольна переменами в Паланге: "Еще бы цены чуть пониже" (27)

Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на...

Погода: с юга снова придет волна тепла

13 августа в небе соберутся облака, однако уже во вторник...

Lietuvos įtakingiausi

Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (172)

Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...