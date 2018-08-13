Чертой бедности в прошлом году в Литве было 307 евро в месяц на одного человека и 644 евро для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, сообщил Департамент статистики.

Доходы ниже уровня бедности в городе в прошлом году получало 17,3% жителей (в пяти крупнейших городах – 11,7%, в других городах - 26,1%), на селе - 34,4% жителей. В прошлом году по сравнению с 2016 годом черта бедности в городе повысилась на 1,7 проц. пункта, на селе - снизилась на 0,4 проц. пункта.

Показатели бедности рассчитываются на основании доходов предыдущего года - для расчета показателей риска бедности 2017 года использовались данные о доходах, полученных в 2016 году.

В Литве уровень риска бедности в 2017 году был самым высоким среди стран Балтии. В Эстонии уровень риска бедности в прошлом году снизился на 0,7 проц. пункта до 21%, в Латвии - повысился на 0,3 проц. пункта до 22,1%.