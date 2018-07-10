С июля в Литве вступили в силу поправки к законам и начала действовать централизованная система по защите прав детей. За 9 дней из семей забрали 90 детей, опасность угрожала здоровью и жизни 30 из них.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Глава Государственной службы поп правам детей и усыновлению Ян Мациевский сказал, что в первые 9 дней июля поступило больше 200 сообщений о нарушении прав детей.

"У родителей и опекунов забрали 90 детей, опасность угрожала здоровью и жизни 30 из них, поэтому суд разрешил забрать из из семей. В других 60 случаях детей вернут после оценки уровня опасности или если выяснят, что есть опасность - обратятся в суд", - сказал Мациевский.

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Основные причины, по которым из семей забрали детей - злоупотребление алкоголем или наркотиками или неприсмотр за детьми. Сообщение поступали по всей Литве, чаще - в крупных городах.

Вильнюсе проживает 20% литовских детей, поэтому естественно, что случаев здесь больше", - сказал Мациевский.

Он напомнил, что о нарушениях можно сообщать по Единому номеру помощи 112 или по месту жительства специалистам Службы по правам детей.

Чаще всего о нарушениях сообщают соседи, знакомые, школы, поликлиники и больницы, звонили сами дети и их друзья.

"Очень важно, чтобы семьи, из которых забирают детей, не паниковали. Изъятие детей из семей не является целью реформы. "Похищать" детей никто не хочет. Цель - оказать семьям помощь и пресечь нарушение прав детей, путем оказания своевременной помощи", - подчеркнул собеседник.

Мациевский призвал родителей к сотрудничеству со специалистами, чтобы ребенок, которого забрали из семьи, мог вернуться домой.

"Нет такого, что ребенок, которого забрали, не может вернуться домой", - подчеркнул глава службы.

В Литве большая проблема - пьянство. Мациевский отметил, что если один из родителей пьян, другой должен быть трезвым, чтобы было кому заботиться о детях.

"Если оба пьяны, то о детях некому позаботиться, значит, появляется угроза их безопасности", - акцентировал Мациевский.

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