За 10-минутный разговор три друга получили штрафы по 250 евро

В группе Facebook Мартинас поделился фотографией протокола о штрафе. Он написал, что 250 евро придется заплатить за 10-минутный разговор с двумя друзьями.

"На 10 минут втроем остановились у Каунасского замка. Обошлось в 250€ каждому. Будьте бдительны", – писал Мартинас.

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что с прошлой пятницы, когда полиция получила возможность наказывать за нарушение карантина, назначены 350 штрафов.

По словам Сурплиса, обычно полиция назначает штраф в размере половины минимального – 250 евро.

Физическим лицам за нарушение правил карантина грозит штраф от 500 до 1500 евро, руководителям компаний – 1500-6000 евро.