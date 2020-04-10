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В социальной сети распространяют запись, в которой сообщается, что три друга из Каунаса были наказаны за нарушения правил карантина. В соответствии с новым порядком, полиция начала штрафовать тех, кто не соблюдает порядок, пишет Kas vyksta Kaune.
За 10-минутный разговор три друга получили штрафы по 250 евро
© Kauno aps. VPK

В группе Facebook Мартинас поделился фотографией протокола о штрафе. Он написал, что 250 евро придется заплатить за 10-минутный разговор с двумя друзьями.

"На 10 минут втроем остановились у Каунасского замка. Обошлось в 250€ каждому. Будьте бдительны", – писал Мартинас.

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что с прошлой пятницы, когда полиция получила возможность наказывать за нарушение карантина, назначены 350 штрафов.

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По словам Сурплиса, обычно полиция назначает штраф в размере половины минимального – 250 евро.

Физическим лицам за нарушение правил карантина грозит штраф от 500 до 1500 евро, руководителям компаний – 1500-6000 евро.

ru.DELFI.lt
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