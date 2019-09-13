На этом участке ул. С.Баторо допускается скорость 50 км/ч, но многие водители нарушают правила. Обычно водители на этом участке мчатся на скорости выше 80 км/ч, но есть и те, кто развивают скорость до 90 или 100 км/ч.
Среди тех, кто получил штраф, не только люди, управляющие личными автомобилями, но и работники разных компаний, включая те, что предоставляют услуги подвоза пассажиров. Скорость превышают не только водители легковушек, но и микроавтобусов и грузовиков.
Никто из любителей быстрой езды с полицейскими не спорил и свою вину не отрицал.
Двум водителям придется не только заплатить штраф, но и на время распрощаться с правами.
Первый - молодой человек на BMW, у которого нет двухлетнего стажа. Он мчался на скорости 103 км/ч. Ему придется заплатить штраф в размере 225 евро и на 1 год распрощаться с правами. За превышение скорости больше чем на 50 км/ч грозит лишение прав на 1-6 месяцев, однако молодым водителям без двухлетнего стажа грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет.
Без прав придется какое-то время жить и водителю микроавтобуса Renault Trafic, который мчался на скорости 104 км/ч.
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