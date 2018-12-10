Жители Юрбаркаса уже не первый год решают вопрос, где ставить главную елку и какой она должна быть – живой традиционной или современной необычной.

Место для елки горожане выбрали в прошлом году, мэрия провела для этого опрос. Тогда 600 его участников (ровно половина) выбрала площадку в парке Дваро.

8 декабря в городе зажгли огни на праздничной елке. В этом году она поражает своим великолепием. С елки словно белое одеяние спускаются белые гирлянды, а в центре сияют серебряные шары. Само дерево небольшое, но его установили на столбе, поэтому композиция впечатляет.

Оформление двух елок в этом году обошлось бюджету в 14 000 евро.