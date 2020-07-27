Ведь нынешнее парламентское большинство начало масштабную кампанию против алкоголя, ввело массу разных запретов, часть из которых (заклеивание рекламы алкоголя в иностранных журналах, запрет на продажу даже легких алкогольных напитков в пляжных кафе, предложение поставить для пьющих пиво во время концертов отдельные "загоны" и т.д.) шокировала не только часть цивилизованного мира, но и возмутила даже жителей, которые жили в условиях социалистической диктатуры. А что уже говорить о молодежи, которой запретили до 20 лет пить даже легкое пиво.

Казалось, такие драконовские методы борьбы должны дать такой результат, что уже через несколько лет Литва сможет гордиться тем, что стала едва ли не страной абстинентов. Власти уже загодя говорили о положительных сдвигах, а с телеэкранов пожилые женщины благодарили Аурелиюса Веригу за спасение Литвы от алкоголизма.

Кстати, параллельно в СМИ изредка проскальзывала информация о том, что в Литву из Латвии и Польши ящиками везут алкогольные напитки, в деревнях спившиеся мужчины по-прежнему избивают своих любимых жен, а на дорогах странным образом растет количество пьяных водителей

Видимо, у любого здравомыслящего человека должны были появиться сомнения – на самом ли деле все так хорошо, как пытаются представить правящие. Лично я на самом деле ждал результатов независимой объективной статистики, ведь после того, как господин Верига представил Всемирной организации здравоохранения неверные (завышенные) данные об употреблении алкоголя в Литве, доверие к словам министерства снизилось.

Наверное, многих шокировал сам факт, что Верига на вопрос, почему ВОЗ были представлены сфальсифицированные данные (сильно завышенные) об употреблении алкоголя в Литве, ответил, что в этом нет ничего страшного, ведь разница в несколько литров ситуацию не меняет. Еще более странной казалась реакция политиков – то есть полное отсутствие реакции.

Что ж, статистические данные ученых ВУ подтвердили факт, что результаты антиалкогольной компании совсем не такие, какие хотелось бы видеть правящим. Если в 2016 г в Литве алкоголь употребляли 57% жителей, то в 2020 г. это количество увеличилось до 64%. В 2016 г. количество людей, не употребляющих алкоголь, составляло 41%, а в 2020 г. уменьшилось до 34%. Значит, реальная ситуация даже ухудшилась, особенно, если иметь в виду, что в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в 2 раза.

Наверное, уже заранее можно было прогнозировать такой ответ молодежи на избыточные запреты, ведь любые немотивированные запреты обычно вызывают обратную реакцию. Конечно, что правящих такие результаты были страшнее взрыва бомбы. Ведь антиалкогольная кампания, приносящая положительный результат, было той светлой дорожкой, которая должна была снова привести в парламент нынешнее правящее большинство.

Реакция была молниеносной. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения А.Кубилене официально обратилась в Центральную комиссию академической этики ВУ с просьбой провести расследование по работе ученых ВУ "Исследование поведения и привычек жителей Литвы в сфере употребления алкоголя" с точки зрения академической этики, поскольку, видимо, Факультет экономики и администрирования бизнесом ВУ сотрудничал с Литовской бизнес-конфедерацией.

Жаль, что "крестьянам" неизвестно, что все университеты мира стараются как можно больше работать с разными структурами бизнеса, выполнять заказные исследования.

А дальше, еще лучше – г. Кубилене утверждает, что ВУ должен исследовать и ответственно оценить обстоятельства проводимых исследований, которые, возможно, влияют на качество научных исследований и умаляют авторитет всей научной общины. И подумать только. А неплохо было бы и всех ученых, которые представляют результаты исследований, неподходящие для "крестьян", поджарить на костре – ведь была такая прекрасная практика в средние века.

Кстати, г. Кубилене, очень просим вас не высказывать свое мнение о научных исследованиях и их ценности – зачем позорить себя перед выборами. А особенно просим не говорить об этике. Ведь все мы хорошо помним, как настойчиво вы требовали, даже обращались в администрацию больницы, чтобы вас вне очереди приняли врачи Сантаришкской клиники.

Поверьте, у ученых ВУ, которые провели научное исследование, на самом деле есть понимание того, что такое этика и мораль.

Профессор Юлюс Калибатас, глава Литовской ассоциации врачей общей практики