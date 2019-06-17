Сухой, тёплый, солнечный апрель, значительно более сухой май и особенно жаркие последние недели июня радуют отдыхающих, однако работникам сельского хозяйства с каждым днём становится всё сложнее. Поскольку обильные дожди уже некоторое время обходят стороной районы южной Литвы, здесь создаются условия для развития и усиления засухи, говорится в пресс-релизе гидрометеорологической службы Литвы.
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На территории самоуправлений Электренайского и Варенского районов затянувшийся засушливый период соответственно 16 и 17 июня достиг показателей стихийной засухи.

Засушливый период, как опасное метеорологическое явление, фиксируется на территориях ещё 2 самоуправлений: Тракайского (продолжается 30 дней), Бирштонского (продолжается один день).

С учётом прогноза погоды на ближайшие сутки, ситуация в стране должна измениться незначительно – 18 июня, показатели стихийной засухи должны быть достигнуты на территории самоуправлений Тракайского района, очень сухо останется в окрестностях Друскининкай, Йонавы, Утены и Швенчёниса, засуха – в отдельных районах средней Литвы, а также в окрестностях Вильнюса, Шальчининкай и Игналины. В других местах в стране останется либо незначительная нехватка влаги, или оптимальные условия, и лишь в западной части страны и далее будет фиксироваться переизбыток влажности.

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