По словам представителей Службы инспектора по журналистской этике (в дальнейшем – СИЖЕ), этот пример отлично демонстрирует то, что даже нейтральная информация о представителях иных религий часто становится искрой для проявления языка вражды. Для проявления отрицательных комментариев, направленных против представителей другой религии, даже не требуется никакого негативного контекста в общественном пространстве.

Недостаток информации о других религиях

По утверждению заведующей отделом Мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ) Алены Гайдарович, враждебные высказывания о людях, исповедующих другие религии, помимо христианства, распространяются из-за недостатка знаний.

"Почти каждый раз после любого резонансного события, в вихре которого находятся мусульмане, каким-то образом припоминается, что мусульмане-татары проживают в наших краях уже несколько сотен лет. Однако этого недостаточно для информирования общества об исламе, впрочем, как и о любой другой религии. Говоря о конфессии, редкий человек может рассказать подробнее о верующих Православной или Протестантской церкви, хотя они также являются христианами. На этот факт общество смотрит более толерантно. К сожалению, у довольно большого количества литовцев ислам вызывает лишь негативные ассоциации, и чаще всего это происходит по причине неведения",- делится замечаниями Гайдарович.

Недостаток образования

Гайдарович уверена, что количество враждебных высказываний, направленных против представителей других религий, будет значительно меньше, если детей еще в школе будут знакомить не только с христианством, но и с другими религиями. Например, в Великобритании дети уже с 5 лет начинают распознавать различия и сходства различных религий.

"Страх и агрессию вызывает неведение. В случае недостатка информации люди довольно быстро воспринимают дезинформацию и мифы. Знания многих литовцев, например, об исламе, основываются едва ли на 2-3 основных мифах, а именно, на агрессии и отношении к женскому полу. Такие примеры отчетливо заметны при проведении мониторинга в общественном пространстве и социальных сетях",- утверждает представитель СИЖЭ.

Язык вражды отличается от враждебного подстрекательства

Конкретно определить язык вражды очень нелегко. Например, враждебное подстрекательство очень четко определено, поскольку это часть Уголовного кодекса и влечет за собой уголовную ответственность. Однако, что касается языка вражды, в английском называемого hatespeech, ситуация более сложная, потому что это действительно очень широкая область.

Организация ЕКРН при Европейском совете (англ. European Commissionagainst Racismand Intolerance) определяет язык вражды как любое явление, которое может выступать как форма проявления стигматизации, дискриминации, стереотипности и прочих коммуникативных действий, направленных против любого меньшинства, социальной группы или отдельных лиц, не принадлежащих определенной субкультуре.

Получая предупреждения, люди признают, что не имеют понятия, что они делают

По причине недостатка информации о других религиях и обычаях других народов, а также выясненного факта, что сложно конкретно определить язык вражды, СИЖЭ сталкивается с ситуацией, когда люди даже не понимают, что они делают.

"У нас есть не один случай, когда лицо, опубликовавшее информацию, которую мы оцениваем как проявление языка вражды, в случае получения предупреждения от нас реагирует очень быстро и эмоционально. Мы получаем много звонков, когда предупрежденные лица уверяют, что не понимают, как их "обычный" комментарий может оцениваться как таковой. Это и является одной из первостепенных проблем. Обществу не хватает информации о других религиях, обычаях других народов, половой ориентации, однако также наблюдается недостаток понимания того, какая информация является проявлением языка вражды", - говорит юрист.

Как снизить уровень распространения враждебных высказываний?

По утверждению представителей СИЖЭ, этого можно добиться, как повышая образованность общества, так и лишая людей возможности анонимно оставлять комментарии на страницах новостных порталов. "Также необходима большая ответственность не только средств массовой информации, но и каждого из нас. Нам необходимо думать, что мы пишем, и как это будет оцениваться. Также СМИ обязаны более строго администрировать не только комментарии в своих порталах, но и комментарии, которые сопровождают с информацию, публикуемую в социальных сетях",- утверждает Гайдарович.

Что такое язык вражды?

Язык вражды обозначает средства самовыражения в устной и письменной форме, а также в форме жестов и прочих способов вербальной и невербальной коммуникации, с помощью которых люди или социальные группы подвергаются дискриминации на основе таких признаков, как раса, религия, этническое и национальное происхождение, сексуальная ориентация или гендерная идентичность.

Что такое разжигание розни/вражды?

Разжигание розни (или возбуждение ненависти) – это публичное распространение (в устной и письменной форме) информации (идей, мнения, известных ложных фактов), с помощью которой проявляется глумление, презрение, вражда, ненависть, осуществляется подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с социальной группой или представителю таковой группы по поводу возраста, пола, сексуальной ориентации, физической ограниченности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, мнения или убеждений.

Свобода слова и язык вражды

Согласно Конституции Литовской Республики, человек имеет право на свои убеждения и свободу их выражения. Однако Конституция предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – подстрекательством к национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилию и дискриминации, клеветой и дезинформацией.

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