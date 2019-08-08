Язык вражды по отношению к национальным меньшинствам – от политики до иммигрантов

Злоба в отношении трех групп

Как говорит Алена Гайдарович, заведующая отделом Мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике ("СИЖЭ"), при оценке результатов мониторинга можно выделить три группы, которые получают наиболее отрицательное внимание. "Это национальные меньшинства, проживающие в Литве с давних времен. Мы говорим о евреях и поляках. Другая группа – новые иммигранты из России, Беларуси и Украины, ну а к третьей группе причисляются беженцы из Ближнего Востока", – называет А. Гайдарович.

Конкретно определить язык вражды очень нелегко. Например, враждебное подстрекательство очень четко определено, поскольку это – часть Уголовного кодекса и влечет за собой уголовную ответственность. Однако, что касается языка вражды, в английском "hate speech", ситуация более сложная, потому что это действительно очень широкая область.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы определяет язык вражды как любое явление, которое может выступать как форма проявления стигматизации, дискриминации, стереотипизации и прочих коммуникативных действий, направленных против любого меньшинства, социальной группы или отдельных лиц, не принадлежащих к определенной субкультуре.

Новые тенденции иммиграции создают новые проблемы

В последние годы СИЖЭ наблюдает за враждебными языковыми выражениями, адресованными новым иммигрантам из восточных соседних стран Литвы. Было замечено, что чем больше иммигрантов из России, Беларуси и Украины приезжают в Литву, тем больше негативной информации проявляется в обществе.

"На данный момент мы наблюдаем за той же моделью, когда в новостных порталах появляется все больше информации о проблемах новых иммигрантов, нескольких криминальных событиях, в которых они участвовали, высказываний политиков об их рабочих местах или зарплатах. Чем больше такой информации, тем больше комментариев, которые, к сожалению, не являются положительными", - рассказывает юрист.

По ее утверждению, по отношению к представителям этих меньшинств часто используется такая же риторика, как и по отношению к представителям "старых" национальных меньшинств или беженцев.

Вспышки ярости в виде языка вражды сопровождаются спорными событиями

К сожалению, враждебных высказываний по отношению к лицам еврейской национальности в общественной среде всегда было много. Однако происшествия последних лет вызвали новый всплеск.

"И книга Р. Ванагайте об одном из борцов за свободу в послевоенное время, и последнее происшествие, когда в Вильнюсе была разбита памятная доска имени Йонаса Норейки – Генерала Ветра", - упоминает юрист СИЖЭ.

По словам юриста, даже самые незначительные происшествия возбуждают в обществе довольно много негативных высказываний по отношению лицам еврейской национальности.

"А когда их упомянули, в интернете и соцсетях как будто взорвалась бомба. Само собой в таких случаях наблюдалось много осуждения и дискуссий. Однако, вся позитивная информация сопровождалась традиционными агрессивными выражениями языка вражды. Это свидетельствует о том, что большая часть общества не выбирает слова в эмоциональной обстановке. Люди публикуют такие предложения, которые не только поощряют вражду, но и нередко балансируют на грани поощрения насилия", - утверждает А. Гайдарович.

Отсутствие ответственности у политиков

Как правило, политики или лица, стремящиеся ими стать, используют чувствительную тему о национальных меньшинствах в своих избирательных кампаниях. Как пример можно предоставить вышеупомянутый акт вандализма, когда упомянутая памятная доска была разрушена молотом. Другой пример – предвыборный видеоролик, использованный Партией труда несколько лет назад и направленный на неприязнь к беженцам из Ближнего Востока. На тот момент Европейский Союз переживал кризис беженцев из зон военных конфликтов.

"Поразительно то, как члены Сейма, так и политики, избранные в Европейский парламент, с легкостью выбирают такую тему. Влияние политиков является очень огромным и длится довольно долго. Зритель, наблюдающий за отрицательными выражениями в отношении представителей другой национальности, исходящими из уст политиков, понимает это как разрешение вести себя таким же образом, только зрители выбирают более отвратительные слова, и их реакции могут быстро привести к поощрению насилия", - констатирует юрист.

Разные поколения – разные точки зрения на проблему

Клип Партии труда не рассматривался СИЖЭ как основание для применения уголовной ответственности, однако он был оценен как проявление языка вражды. Этот случай выделяется и тем, что заказчики использовали профессиональных актеров для роли людей, якобы пострадавших от беженцев.

"Влияние политиков мы наблюдаем в ходе проведения семинаров. Ежегодно СИЖЭ организует семинары по всей Литве, участниками которых являются самые разные представители общества. Во время семинаров мы наблюдаем за реакцией участников на такие яркие события, как политические видеоролики или прочие средства, представляющие людей другой национальности как проблему. К тому же, такая информация является более чувствительной для людей более зрелого возраста, когда их мировоззрение формировалось в те времена, когда языку вражды не уделялось столько внимания, как в последние несколько лет",- говорит А. Гайдарович.

СИЖЭ призывает не поддаваться влиянию политиков и известных в обществе лиц, а также более критически оценивать информацию о национальных меньшинствах.

Что такое язык вражды?

Язык вражды обозначает средства самовыражения в устной и письменной форме, а также в форме жестов и прочих способов вербальной и невербальной коммуникации, с помощью которой люди или социальные группы подвергаются дискриминации на основе таких признаков, как раса, религия, этническое и национальное происхождение, сексуальная ориентация или гендерная идентичность.

Что такое враждебное подстрекательство?

Враждебное подстрекательство (или выражение ненависти) – это публичное распространение (в устной и письменной форме) информации (идей, мнения, известных ложных фактов), посредством которой проявляется глумление, презрение, вражда, ненависть, осуществляется подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с социальной группой или представителю таковой группы по поводу возраста, пола, сексуальной ориентации, физической ограниченности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, мнения или убеждений.

Свобода слова и язык вражды

В Конституции Литовской Республики предусмотрено, что человек имеет право иметь свои убеждения и свободно выражать их. Однако Конституция предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространении информации несовместима с преступными действиями – подстрекательством к национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилию и дискриминации, клевете и дезинформации.





Статья была подготовлена для Службы Инспектора по журналистской этике совместно с партнерами Министерства внутренних дел Литовской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики при разработке проекта "Усиление ответа на враждебное подстрекательство и ненависть в Литве", финансируемого Европейским союзом на основе программы прав, равенства и гражданства на 2014–2020 годы.