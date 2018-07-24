Портал DELFI продолжает документальный сериал "Тутейшие", в котором рассказывает о жителях литовско-польско-белорусского приграничья. Жителей этого региона порой называют "тутейшими", то есть "здешними, местными". Их речь – тоже своеобразная "тутейшая мова" (простая мова - простой язык). На этот раз — наш рассказ о языке "тутейших".

Александр Адамкович, доктор филологических наук, уже много лет ездит по приграничным деревням и изучает местный язык.

"Это белорусский язык, один из диалектов белорусского языка. В нем полонизмов, русизмов немного. Именно этот диалект лег в основу современного литературного белорусского языка", - говорит он, подчеркивая, что во многих случаях люди начинают говорить на "тутейшем", а потом переходят на местный польский.

"Полонизмы встречаются в числительных и в названиях месяцев и дней недели. В этом самое главное влияние польского языка", - говорит ученый.

"Колька 29-го опять улетае. Ну и Витук, скорее всего, тоже поеде за границу", - говорят между собой Наталья и Леокадия.

Чтобы обняться, им нужны визы, так что поговорить через границу проще всего. Мама у Натальи была русской из Беларуси, отец – поляком из Вильнюса, а она называет себя "полячкой", но в разговорах с близкими используется все тот же тутейший язык.

С Александром Адамковичем съемочная группа отправляется в деревню Норвайшай, которая находится недалеко от города Шумск. Увы, но для каждого местного жителя видеокамера – это повод перейти на родной язык гостей: по-тутейшему говорят лишь со своими. Но Александра тут знают, поэтому с ним говорят на местном.

Интересно, что молодое поколение уже отходит от "простой мовы". Например, сыну Франтишека Ишоры, жителя этой же деревни, 14 лет. Юный Войтек выучил немецкий язык по мультфильмам, свободно говорит на польском и русском, но местной "мовы" уже не знает.

Профессор Вильнюсского университета, полонист Кристина Рутковска уже 20 лет изучает в Литве местные диалекты. По ее словам, в "тутейшей мове" встречаются и польские, и литовские слова. Профессор в национальной пестроте прелести не видит: по ее мнению, людям пора определиться и с языком, и с национальностью.

"Мы можем говорить о поляках Литвы, можем говорить о русских Литвы, можем говорить о белорусах Литвы, и это будет конкретно. Если бы мне кто-то сказал: ну вот ты тутейшая. А я хочу быть очень конкретным человеком с очень конкретным национальным самосознанием", - говорит Кристина Рутковска.

В приграничной деревушке Свиронис родился Франциск Богушевич, один из отцов белорусской литературы. Казалось бы, своим диалектом селяне должны гордиться. Но, увы, а Александр Адамкович объясняет: к середине 19 века на диалекте уже не говорила ни церковь, ни чиновники. Он оставался у местных крестьян и с тех пор считается непрестижным.

Александр Адамкович в этой же деревне заходит в гости к местному поэту Адольфу Бурынскому. Правда, поэт всю жизнь работал электриком. Кроме стихов, Адольф Бурынский творит в технике: из моторолера сделал электрический трактор. Но и о высоком подумать успевает, а стихи записывает в свою толстую тетрадь.

"Если мы в Шумске видели, все больше черт есть литературного языка с добавлением полонизмов, то тут сочный настоящий, с сохранием этих форм: Ён пье, ён живе, ён ходе, характерных для белорусских центральных областей", - говорит доктор филологических наук А. Адамкович.

По разным оценкам, "тутейшим" в Литве сегодня могут владеть от 10 000 до 40 000 человек.