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В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК)
Явка на парламентских выборах в Литве составила 47,6%
© DELFI / Andrius Ufartas

"По последним данным, в день голосования проголосовали 35,42% избирателей, за границей – 66,36%, и вместе с голосами зарубежных граждан Литвы это составило бы 35,96%", – заявила в воскресенье на пресс-конференции глава ГИК Лаура Матьошайтите.

Еще 11,64 % избирателей голосовали досрочно, по причине коронавируса досрочное голосование с двух обычных дней было продлено до четырех.

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На парламентских выборах 2016 года проголосовали 50,64% избирателей. Досрочно тогда голосовали 6,65% избирателей. В окончательные списки было внесено 2 млн 514 тыс. 657 избирателей.

На выборах 2012 года явка составила 52,93%, в избирательных списках было 2 млн 588 тыс. 418 избирателей. В досрочном голосовании приняли участие 5,51% обладающих правом голоса.

На парламентских выборах 2008 года активность составляла 48,59%, из них в досрочном голосовании приняли участие – 3,99%, избирателей в списках было 2 млн 696 тыс. 90.

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