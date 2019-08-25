На взморье и в северо-восточной части Литвы небо в большинстве районов будет ясным, лишь изредка проплывёт одно–другое облачко. В других районах поднебесье укроет неплотный слой облаков, однако недостатка в солнечных лучах также не будет.

Теплее всего будет в Каунасском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском уездах, где днем воздух прогреется до 27-28 градусов. В других районах страны будет прохладнее, однако тоже тепло – 24-26 градусов тепла. Ветер будет постоянно менять свое направление, однако будет слабо ощущаться.

В понедельник ночью осадков не ожидается. В низменностях и около водоемов ночью и утром местами образуется туман. Температура понизится до 12-17 градусов.

Днём погода будет слабо отличаться от воскресной. Будет много солнца, ветер останется слабым, температура поднимется до 24-29 градусов.

Во вторник ситуация не изменится. Как ночью, так и днем облачность будет низкой. Осадков всё ещё не предвидится. Ветер непостоянного направления будет слабо ощущаться и далее. Температура воздуха – ночью 12-17, днём 24-29 градусов тепла.