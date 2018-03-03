Своим запахом привлекают домашние вафли, копченые колбасы и даже сало.
Что-то покупатели пробуют прямо на месте, в уличных кафе, другие продукты увозят домой.
На ярмарке, нарпимер, как обычно в большом обилии продаются и баранки, и бублики, и сыры, и колбасы. Цена на рыбу варьирует от 4 евро за килограмм корюшки до 45 евро за килограмм угря.
Большое разнообразие и домашнего хлеба: спросом пользуется бездрожжевой хлеб - натуральный, деревенский. Однако за него придется придется выложить 3-5 евро.
Что касается домашней халвы, то цены на неё довольно высокие: 3 евро за 100 г, но зато и выбор большой: подсолнечная, ореховая и даже с перцем чили.
Если же вы решили перекусить прямо на ярмарке, то голубцы с картошкой вам обойдутся в 3 евро за штуку, кибинай - от полутора до двух евро, цеппелины (одна штука) стоят от 2 до 3 евро, картофельные ведарай - 3 евро, гречневые блины - два с половиной евро, плов - от 4 до 6 евро, шашлык из курицы - 7 евро.
Ярмарка продлится до воскресенья.
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