"Одно другому не мешает (...) Или перед или после голосования заглянут на ярмарку, мы так разместили торговые точки, чтобы они не мешали работе избирательных участков (...) я надеюсь, что процесс будет гармоничным", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

В этом году ярмарку организует компания Concept events & media, которая обещает обновить имидж ярмарки и представить новую художественную программу в 15 точках Старого города.

"Вперед на Казюкас" – такой лозунг ждет горожан и гостей города на 416-ой ярмарке Казюкаса.

"416-ая ярмарка будет очень большой. Она порадует не только горожан, но и гостей столицы, всего прогнозируем около 0,5 млн. посетителей", – сказала вице-мэр.

В этом году в ярмарке примут участие 1300 торговцев, около 800 из них – будут торговать не пищевыми товарами, около 150 торговцев приедут из-за границы.

"Если составить все прилавки в ряд, получится 4 км (...) что касается размещения, то все они рассредоточены в зависимости от ассортимента", – сказал представитель организаторов Ребальдас Гражис.

По его словам, еще не все места раскуплены, поэтому приехавшие на ярмарку торговцы смогут договориться с организаторами и занять пустующие места.

Самое большое новшество, которое ждет в этом году – четырехметровый мост через проспект Гедиминаса, который будет стоять у площади им. Винцаса Кудирки. Участники ярмарки смогут посмотреть на торговые прилавки сверху.

Торжественное открытие ярмарки состоится 1 марта. Праздничное шествие от Лукишкской площади дойдет до площади В.Кудирки.

"Мы празднуем год Жемайтии, поэтому ярмарку по-жемайтийски откроет Айдас из Скуодаса", – сказала режиссер Юстина Йонушайте-Рамошкене.

Еще одно новшество – детская ярмарка Казюкаса на Ратушной площади, где больше 100 молодых художников представят свои работы.

В прошлом году Вильнюсская мэрия решила сменить организатора ярмарки из-за непрозрачной деятельности прежнего, выяснилось, что участники ярмарки платили компании Vikšris разные цены за торговые места.

В этом году все прошло без накладок, заявки участники подавали по интернету. В этом году за квадратный метр прилавка за три дня торговцы платят 10-30 евро.

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе будет проходить 1–3 марта.