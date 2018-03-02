В Вильнюсе в 415-ый раз проходит ярмарка Казюкаса. В этом году она обещает удивить гостей города и горожан изысканными изделиями, интересными мероприятиями и кулинарными изысками. 2-4 марта больше 2000 участников ярмарки заполонят улицы Вильнюса, предлагая купить вербы, изделия из дерева, баранки и другую продукцию национального наследия.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам организатора ярмарки Витяниса Урбы, уже давно ярмарка Казюкаса - это не просто место торговли. Вильнюсский центр этнической культуры организовал концертную программу для ярмарки. Ярмарочная праздничная программа откроется 2 марта, в 15.30 ч. на Лукишкской площади. Во вреям ярмарки будут проводить концерты и театральные представления.

3-4 марта на Ратушной площади появится 100-метровый стол, за которым все гости ярмарки могут отведать праздничные блюда. Стол по случаю 100-летия станет главным акцентом праздника в этом году, местом встреч и бесед. На столе будут только блюда из литовских продуктов. Праздничный обед будет подаваться за символическую плату.

Оба дня у праздничного стола будет проходить праздничная программа по случаю 100-летия страны, почтут всех, кто родился 16 февраля и 11 марта.

На Лукишкской площади участники клуба резчиков по дереву при помощи бензопил будут вырезать различных фигуры, там появятся совы, орлы и другие скульптуры. Все работы мастеров после состязаний будут продавать с аукционов.

На Кафедральной площади любителей моды приглашает аллея Дизайна. Там соберутся молодые дизайнеры.

На этой площади по традиции состоится "детская ярмарка Казюкас", где малышей ждут игры и развлечения.

В этом году на ярмарку приехали торговцы из 19 стран мира.

По словам Урбы, в этом году впервые спустя долгое время Казюкас выдался морозным.

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