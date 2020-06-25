В ходе тайного голосования за его кандидатуру проголосовал 71 член Сейма, а против - 15, воздержались - 8, один бюллетень был испорчен.
Перед голосованием А. Якубаускас разъяснил свои действия, связанные с обращением за финансовой помощью для литовской общины татар к России.
Депутат сейма Арвидас Анушаускас напомнил о письме от 14 мая 2014 года, которое написал Якубаускас руководству входящего в состав России Татарстана с просьбой о материальной помощи.
На это А. Якубаускас ответил, что компетентные ведомства Литвы уже проверили его кандидатуру.
Также он сообщил, что объявлен в России нежелательным лицом.
А. Якубаускас рассказал, что не раз бывал в Татарстане. Впервые он побывал там в 1989 году и тогда общался со "сторонниками независимости страны, а тогда это казалось легкодостижимым".
"Я, будучи представителем литовских татар, воспитан в патриотическом духе по отношению к своей исторической родине, что Татарстан был оккупирован в 1552 году при Иване Грозном. И моей обязанностью, как гражданина ЕС, было привезти туда дух свободы", - подчеркнул А. Якубаускас.
А. Якубаускас приступил к исполнению обязанностей 1 июля 2020 года.
Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) – это государственное учреждение, занимающееся исследованием проявлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений в Литве, преследований жителей Литвы в период оккупации, процессов вооруженного и невооруженного сопротивления оккупационному режиму, инициирующее юридическую оценку действий организаторов и исполнителей геноцида, увековечивающее память борцов за свободу и жертв геноцида.
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