Во вторник Совет Литовского радио и телевидения (Lietuvos radijas ir televizija, LRT) принял решение, что от кандидатов на пост генерального директора ЛРТ будут требовать магистерскую степень.
Edmundas Jakilaitis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В результате такого решения, продюсер и журналиста Эдмундас Якилайтис не сможет принять участие в выборах главы ЛПР, он имеет степень бакалавра журналистики.

"Я закончил журналистику, однако за прошедшие уже более чем десять лет работы в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета я не написал магистерской работы", - сказал BNS Якилайтис.

Ранее журналист утверждал, что рассматривает возможность баллотироваться на пост гендиректора ЛРТ .

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Второй срок полномочий нынешнего главы ЛРТ Аудрюса Сяурусявичюса завершится в конце этого года. Во вторник он не ответил на вопрос BNS, намерен ли он вновь возглавить ЛРТ.

Совет ЛРТ в ближайшее время опубликует утвержденные требования к кандидатам и описание будущего конкурса. Председатель совета Жигинтас Печюлис отметил, что это может произойти на этой неделе.

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