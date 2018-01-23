В результате такого решения, продюсер и журналиста Эдмундас Якилайтис не сможет принять участие в выборах главы ЛПР, он имеет степень бакалавра журналистики.

"Я закончил журналистику, однако за прошедшие уже более чем десять лет работы в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета я не написал магистерской работы", - сказал BNS Якилайтис.

Ранее журналист утверждал, что рассматривает возможность баллотироваться на пост гендиректора ЛРТ .

Второй срок полномочий нынешнего главы ЛРТ Аудрюса Сяурусявичюса завершится в конце этого года. Во вторник он не ответил на вопрос BNS, намерен ли он вновь возглавить ЛРТ.

Совет ЛРТ в ближайшее время опубликует утвержденные требования к кандидатам и описание будущего конкурса. Председатель совета Жигинтас Печюлис отметил, что это может произойти на этой неделе.