"Беспрецедентные в истории Литвы нападки на ЛРТ и явное преследование меня и моих коллег за критику власти заставили меня серьезно рассмотреть возможность стать кандидатом на пост генерального директора ЛРТ", – объявил в фейсбуке Якилайтис.

Окончательное решение он намерен принять в ближайшее время, когда объявят конкурс на этот пост.

Аудрюс Сяурусявичюс, возглавляющий ЛРТ два срока полномочий подряд, пока не сообщил, выдвинет ли свою кандидатуру на еще один срок. Срок его полномочий истекает в марте. Главу ЛРТ выбирает совет ЛРТ.

Якилайтис сказал, что если он станет кандидатом на этот пост, то будет преследовать две цели: достижение максимальной объективности и независимости и максимальной прозрачности.

Журналист обратил внимание на то, что по данным опросов, ЛРТ считается самым объективным и надежным вещателем в Литве. Однако он заметил, что есть еще место для совершенствования канала.

"Еще одним из важных приоритетов моей деятельности была бы защита работников ЛРТ, особенно журналистов от возможного влияния со стороны политиков или как видим сейчас - от преследования за критику", - сказал он.

DELFI напоминает, что в последнее время правящие оказывают на Якилайтиса сильное давление.

Председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене обратилась в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой проверить налоговую деятельность индивидуального предприятия Якилайтиса.

Ширинскине подала в Главную комиссию по служебной этике жалобу на супругу Якилайтиса, пресс-секретаря министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Расу Якилайтене. После этого Якилайтене дополнила свою декларацию, однако ГКСЭ все равно начала проверку в связи с поведением госслужащей.

Правящие "крестьяне" инициируют парламентское расследование деятельности, финансов и управления ЛРТ.

Якилайтис публично задал главе "крестьян" Рамунасу Карбаускису 24 вопроса о деятельности принадлежащих ему компаний, но ответов до сих пор не получил.

После того как Якилайис разместил эти вопросы в фейсбуке, компании Agrokoncernаs предупредили Якилайтиса о том, что если он публично не опровергнет утверждения, содержащиеся в вопросах к Карбаускису, то они обратятся в суд.

Сам Карбаускис в фейсбуке заявил, что три связанные с Якилайтисом компании в прошлом году получили 2,5 млн. евро доходов, а заплатили всего 0,3% налогов. Журналист ответил, что это ложь.