Взлом новостных порталов: была обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

"Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, изучаем, каким образом это произошло", – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас.

"Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось", – сказал он.

Т. Ширвинскас сказал, что фейковая новость была доступна около 10 минут, она была удалена и не поднялась до основных позиций.

В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS. BNS такой новости не распространяло, среди его новостей такого сообщения не было.

Факт взлома подтвердил BNS и глава управляющего порталом kaunas.kasvyksta.lt предприятия Вайдас Пилкаускас.

По его словам, новость на портале висела около получаса.

Об инциденте информирована армия Литвы, редакция намерена обратиться и в другие государственные ведомства.

По словам Т. Ширвинскаса, новость была написана достаточно правдоподобно, однако подозрения вызвали некоторые несоответствия.

"Имеются определенные стилистические детали, и шрифт отличался от других новостей", – сказал он.

Представитель Департамента стратегической коммуникации армии Литвы Лаймис Братикас подтвердил BNS, что пока известно об этих двух случаях взлома, а новость полностью лишена оснований.

"Такой случай в Литве не зафиксирован, все военные США чувствуют себя хорошо", – заверил он.

"Ложная информация, цель которой – дискредитировать, настроить общество против наших союзников и в некотором смысле посеять панику", – сказал представитель армии.

Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией фейковых новостей о системе обороны.

В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы фейковые новости о проходящих в стране учениях.

Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности.