В Паневежской свободной экономической зоне одиноко стоит фабрика норвежской компании по пошиву одежды Devold. Она не может найти 40 работников – это 1/8 от общего числа работников. Это не потому, что жители Паневежиса очень разборчивы, а потому, что их просто-напросто остается все меньше. Мэр города говорит, что количество учеников в городе за 10 лет сократилось наполовину.

С такими проблемами все чаще сталкиваются и другие страны Центральной и Восточной Европы с низкой рождаемостью и высоким уровнем эмиграции. Посткоммунистические страны в 2004 г., когда вступали в ЕС, мечтали в скором времени стать такими как Германия или Великобритания. Но случилось иначе – многие жители этих стран просто уехали работать в Германию и Великобританию. В Латвии с 2000 г. количество трудоспособного населения снизилось на 1/4. Треть тех, кто окончил вузы в период с 2002 до 2009 г., до 2014 г. эмигрировали. Опрос студентов-медиков в Болгарии показал, что 80–90% процентов их намерены эмигрировать.

Деньги, которые присылают эмигранты на родину, и структурные фонды ЕС принесли помощь, но нехватка работников отпугивает инвесторов и мешает росту экономики. По данным МВФ, в некоторых странах Восточной Европы эмиграция в 1999–2014 гг. снижала ежегодный рост ВВП на 0,6 – 0,9%.

До 2030 г. ВВП на одного жителя Болгарии, Румынии и некоторых стран Балтии будет на 3-4% ниже, чем если бы страны не пострадали от эмиграции.

Такая ситуация представляет угрозу для публичных финансов. Самая большая проблема социального сектора в странах Восточной Европы - пенсии. В 2013 г. в Латвии на каждого человека старше 65 лет приходилось 3,3 работника – примерно столько, сколько в Великобритании или Франции. С 2030 года это будет всего чуть больше 2, а в Великобритании и Франции их будет больше даже в 2060 г.

Страны повышают пенсионный возраст (за исключением Польши, которая неосторожно его снижает). Выплаты и сейчас небольшие, поэтому снижать их дальше некуда. На социальные выплаты в Болгарии, Румынии и странах Балтии выделяют примерно половину тех средств, которые выделяют богатые страны Европы.

Глава Института исследования рынка труда при Литовском институте социальных исследований Богуслав Гружевский сказал DELFI, что это невыдуманные прогнозы. Эмиграция, низкая рождаемость и старение общества преследуют не только Литву, но и другие соседние страны. Поэтому опасность реальная, но есть и способы решения этой проблемы, которые могут изменить прогноз.

Гружевский обращает внимание на то, что с серьезными вызовами сталкиваются небольшие города Литвы, которые страдают не только от внешней, но и от внутренней эмиграции – жители переезжают в Вильнюс, Каунас и Клайпеду. По его словам, даже низкая рождаемость не столь проблематична, как эти два показателя.

"В Алитусе, Паневежисе, Шяуляй и других регионах долгое время работников было больше, чем надо. Развитие компаний на время остановилось. Но в 2014–2015 гг. эти регионы понемногу восстановились. Стала ощущаться нехватка рабочей силы. Особенно это касается Паневежского региона, где цены на недвижимость в этом году росли быстрее всего. Конечно, они ниже, чем в столице или в Клайпеде, но по их росту можно предположить, что территория стала привлекательной. Конечно, положение на рынке труда в будущем может стать еще более напряженным, поскольку до 2015 г. там было сложно найти хорошо оплачиваемую работу. А сейчас уже не хватает рабочей силы", – сказал Гружевский.

Правительства стран не могут остановить поток эмигрантов,но пытаются вернуть уехавших, на это их вдохновляет пример Ирландии и Южной Кореи.

Представитель Паневежской СОЗ Даумантас Шименас вернулся на родину благодаря программе "Создавай для Литвы". Эта программа объединяет молодых образованных профессионалов. Когда получаешь на родите работу, гораздо легче решиться и вернуться назад, сказал Шименас. Кроме того, он подчеркнул, что "дом есть дом".

Но сомнительно, что такие усилия изменят нынешние тенденции. В рамках программы "Создавай для Литвы" за 6 лет удалось вернуть больше 100 человек, сказала основатель программы Милда Даргужайте, которая ради карьеры в госсекторе Литвы отказалась от работы в инвестиционном банке в США. В числе вернувшихся по этой программе есть депутат, заместитель мэра и несколько советников премьер-министра. Но эта программа касается чиновников, работников госсектора. Гораздо сложнее вернуть врачей и инженеров. Согласно исследованиям, работники, обладающие различными навыками уезжают из Восточной Европы в первую очередь из-за качества учреждений, например, школ. Социальные выплаты более актуальны для неквалифицированных мигрантов. Статистики реамиграции нет, однако отчет МВФ показал, что это незначительное количество - до 5%.

Компании приспосабливаются к нехватке работников. В Болгарии и странах Балтии за последние 5 лет зарплаты росли быстрее производительности труда. По этой причине страны теряют свою привлекательность на экспортных рынках.

The Economist пишет, что все может измениться. Расходы на рабочую силу заставляют предпринимателей автоматизировать процесс, сказал экс-экономист Danske Bank, а ныне работник компании INVL Asset Management Рокас Граяускас.

На фабрике Devold многие операции сейчас автоматизированы.

Но Гружевский считает, что несмотря на то, что автоматизация нужна, в кратчайшие сроки ее внедрить не удастся. "Если работодателю люди нужны сегодня, надо думать, чем ему помочь. Во-первых, нужна политика правительства, чтобы регионы стали более привлекательными - льготы на покупку жилья, получение кредита. Во-вторых, нужно более активное сотрудничество с Биржами труда. И в-третьих, субсидии на подвоз рабочей силы из удаленных мест", – сказал Гружевский, но в долгосрочной перспективе без автоматизации не обойтись.

Некоторые страны принимают другое решение – впускают иммигрантов из более бедных соседних стран. Благодаря иммигрантам из Украины, Беларуси и России число жителей Эстонии в 2016 г. росло второй год подряд. Но иммиграция может не компенсировать "утечку мозгов". Почти все 400 000 украинцев, получивших вид на жительство в Польше в 2015 г., работают в сфере сельского хозяйства, в строительном секторе или как подсобные работники в хозсекторе. А вот среди уехавших из Польши – почти 30% с высшим образованием.

Гружесвский считает, что иммиграция может улучшить ситуацию в Литве. Последние несколько месяцев иммиграция в Литву превысила эмиграцию.

"Я думаю, это будет долгосрочная тенденция. С одной стороны налицо экономический рост, рост зарплат. Растет инвестиционная привлекательность, привлекательность рынка труда. Во-вторых, понемногу возвращаются из-за Brexit и неблагоприятных для мигрантов движений, как в Германии и Франции. В-третьих, активно приезжают иммигранты из третьих стран – Украины и Беларуси.

Приезжают охотно, но надо говорить о качестве. Для начала, чтобы бороться с использованием людей, чтобы были одинаковые условия труда и чтобы управлять этой иммиграцией. Надо, чтобы в Украине работали представители Литвы, которые искали бы людей тех профессий, которых в Литве не хватает. Также надо брать молодежь из Украины, готовить у нас с условием, чтобы они потом три года отработали. Потом эти люди могли бы вернуться на родину, заниматься своим делом", -сказал Гружевский.