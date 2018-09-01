Это небольшое количество жителей, не самый благоприятный климат, некоторая замкнутость жителей и долгая борьба за независимость от соседей, в случае с Норвегией - от датчан и шведов, что даже вдохновило Норвегию на создание нового норвежского языка (Nynorsk), так как старый уж очень похож на датский. Схожего много, но поговорим о различиях.

Цены: к окулисту за 100 евро

Цены - это, конечно, одно из самых серьезных отличий Норвегии от Литвы. И хотя в Литве цены тоже растут, норвежские они еще не обогнали. Ну скажите, как спокойно спать в стране, где пучок редиса стоит 2 евро, а талончик на проезд в городском транспорте - 3,5 евро?

Но вообще-то это только цветочки. Недавно одна моя знакомая россиянка, проживающая в Норвегии уже 4 года, решила проверить зрение. Причем по старинке зашла в оптику и решила, что услуги окулиста тут при покупке очков предоставляются бесплатно, что нередко встречается и в Литве. Проверка зрения заняла полчаса, и не была бесплатной, она обошлась ни много ни мало в 100 евро.

"Это невероятно! Окулист мог хотя бы предупредить, сколько это будет стоить. А что если бы у меня не было таких денег? Впрочем, это их бы не смутило, они бы все равно выписали счет-фактуру, и я бы могла оплатить позже. И он не сказал мне ничего нового, правда, дал совет не носить стеклянные очки и похвалил мой норвежский", - горько смеется Ольга.

Женщина также рассказывает, что запланированный визит к врачу в поликлинике тут стоит 20 евро, а вот если ты решишь пойти, например, к частному гинекологу, то оставишь там 140 евро.

"Однажды я заболела и два раза сходила к врачу. В первый раз заплатила 20 евро, а когда пришла во второй раз, чтобы только сообщить, что я выздоровела, мне пришлось снова заплатить 20 евро — за 2 минуты визита!", - не перестает удивляться Ольга.

Впрочем, не все так ужасно. Да, талончик на проезд в Ставангере стоит 3,5 евро, но проездной на месяц — чуть более 70 евро, а это уже всего в 2 раза дороже, чем в Вильнюсе. Кофе тут можно купить и за 2-3 евро, а в одном китайском ресторане его предлагают за 1 евро, правда, при условии, что вы закажете обед.

Телефонная связь тоже не так уж дорога: покупаешь сим-карту за 30 евро и можешь без ограничений звонить не только по Норвегии, но и в страны Евросоюза, США и Канаду. А вот алкоголь очень дорогой, именно поэтому тут принято сначала посидеть и "согреться" с друзьями у кого-нибудь дома, а уж потом идти погудеть в кабачок, где за бокал пива вы заплатите 7-10 евро.

Единственная проблема — погода

О чем говорят в Литве? О политике и соседях. О чем говорят во Франции? О вине и сырах, реже о Наполеоне. А в Норвегии говорят о погоде. И неспроста. Я уже несколько раз так сильно промокла под дождем, что зареклась выходить на улицу без зонта и дождевика.

Можно сказать, что Норвегия была бы раем, если бы не ветра, ливни и вечные снега. В норвежском языке есть даже несколько определений силы снега, дождя и ветра. И все это не могло не сказаться на темпераменте норвежцев, их отношении к жизни: недаром культовым произведением тут считается "Пан" Кнута Гамсуна, рассказывающий историю молодого человека, живущего в глухом лесу.

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Да, норвежцы, выросшие в стране с тяжелым климатом, очень замкнутые и часто очень одинокие. С моими соседями, живущими в частных домах за забором мы пока что только здороваемся, но есть большой риск так и не перебраться к ним в гости через ограду: чтобы стать другом норвежца могут потребоваться годы.

Моя знакомая кукольница из Ставангера Кшерсти рассказывает, что со своим партнером по театру они даже решили поставить спектакль об одиноком мужчине преклонных лет, норвежце, который под старость лет решил стать испанским мачо.

"Я думаю, что одиночество - это проблема во всем мире, но, возможно, более серьезная в богатых странах, поскольку богатство может создавать дополнительное расстояние между людьми. Проблема одиночества очень актуальна для Норвегии - как для старых, так и для молодых. И наша кукла - пример забавных подробностей и глупостей, которые могут совершать люди, когда они одиноки и предаются тоске", - говорит она.

Есть такой хороший исландский фильм "Бараны" режиссёра Гримура Хаконарсона, который вскрывает сразу несколько слоев местной жизни — бескрайнюю снежную красоту холодного севера, нехитрую, почти монашескую, жизнь местных овцеводов, бережное, почти любовное, отношение к животным и бесконечный, беспощадный бараний бой двух братьев. Они прожили всю жизнь в соседних домах, состарились, покрылись замшелыми морщинами, бородами и потертыми комбинезонами, но даже состарившись, хранят молчание. Молчание за молчание, зуб за зуб. И это очень по-норвежски.

Один мой знакомый поляк Ярек, который прожил в Норвегии четыре года, заработал на обучение в Варшаве и сейчас работает с больными шизофренией, говорит, что в Норвегии ему очень не хватало человеческого тепла. Но самое интересное, что ему около 30 и пока он тут жил, то и сам не ходил по барам и ресторанам, а жил почти отшельником — как норвежец!

Приехав недавно в Ставангер в отпуск, он собрал друзей в кабачке Martinique и сказал "Сейчас я снова студент, так что буду снова ходить по злачным местам. Норвежцы, держитесь!".

Высылаешь пять резюме – получаешь пять приглашений на работу

На одной из вечеринок мне посчастливилось познакомиться с местной бразильянкой Клаудией. Ей 50 лет, но выглядит она очень молодо и полна энергии. Живет в Норвегии уже 18 лет и работает шеф-поваром, в том числе обслуживает работников нефтяных платформ.

"Норвежский язык я выучила давно, говорю также и на английском. Кроме того, я не просто повар, я шеф-повар. Для меня еда — это искусство! И я вам скажу, что у норвежцев с едой проблемы. Они очень любят свои дома, оплачивают большие кредиты, но на еде экономят - питаются чем попало, в основном мороженой рыбой и такими же замороженными овощами", - сетует она.

По ее словам, работу найти в Норвегии очень легко, главное быть хорошим специалистом в своей области.

"У меня проблема одна: я высылаю пять резюме и получаю пять приглашений на работу, - смеется она. - И тогда уже приходится выбирать. Здесь работу знающему человеку найти очень легко, ведь норвежцы очень слабые специалисты. Они привыкли к хорошей жизни, они не знают, что значит бороться за жизнь, а у нас, эмигрантов, особая хватка, а тут есть все возможности себя показать".

С ней согласна норвежка Турил, предоставляющая услуги массажа. По ее словам, Ставангер стал поистине международным городом — сюда приезжают специалисты, в основном инженеры, со всего мира.

"Все чаще я захожу в кафе или ресторан и уже не могу договориться с работником по-норвежски. Мне уже приходится спрашивать, могу ли я заказать еду на своем родном языке!. То же самое и с занятиями по йоге — в городе много классов, которые ведут эмигранты на английском языке. Так что с английским языком тут легко найти работу", - уверена она.

Все владеют английским языком

В Норвегии, в отличие от Литвы, действительно все хорошо говорят по-английски. Английский преподается в школах в 1-го класса. Спрашиваю Турил, с чем это связано.

"Ну вы представьте, мы маленькая нация, нас всего 5 миллионов, кто же еще, кроме нас, будет учить норвежский? Поэтому все тут действительно хорошо говорят по-английски, это факт", - говорит она.

Впрочем, не стоит так уж слепо рассчитывать, что повсюду и везде вы сможете договориться. Захожу в супермаркет в Ставангере, чтобы купить продукты, в том числе куриный фарш. Не могу разобраться в названиях и прошу работницу явно не норвежской внешности мне помочь, она сочувственно кивает и приносит мне фарш. Однако лишь придя домой, я понимаю, что купила не куриный, а свиной фарш. Так что бывают и "трудности перевода".

Норвежцы счастливы

В Норвегии есть такое новое для нас понятие - "кус" (норв. Kos), что означает уют, наслаждение обычными простыми вещами. Это, например, встреча с друзьями, поход в горы, утренняя прогулка, вкусный ужин в кругу друзей. Радость бытия в чистом виде, когда только и возможно сказать: хорошо-то как!..

И если в Литве принято на все и всех жаловаться, говорить, что жизнь тяжела, зарплаты низкие, а счастья вообще нет никакого, то в Норвегии как раз наоборот.

Согласно последнему исследованию, норвежцы по индексу счастья переместились с первого места на второе, но от этого, наверное, меньше откусывать от пирога счастья не стали.

Путь к нему был и есть долгий, уже пришлось через многое пройти, объявить бой пьянству, вспышкам насилия, нормализовать соцобеспечение, но и сейчас страна еще борется с социальным отчуждением, психологическими проблемами и самоубийствами, которые для общества, в том числе СМИ зачастую являются табу. В мире страна по показателю самоубийств 102-ая, но уступает, например, Никарагуа, Мавритании, Парагваю.

Как-то с одним пожилым норвежцем мы заговорили об эмигрантах и просто иностранцах, которых в Ставангере немало. Я спрашиваю: "А как насчет самих норвежцев? Эмигрируют ли они?". На что получаю ответ: „Разве что в Испанию, там тепло. Или чтобы не платить такие большие налоги. А вообще-то тут действительно все хорошо, мы счастливы“.

Вспоминаю и одну литовскую девушку, которая несколько лет жила в Осло, работала официанткой, а потом путешествовала по странам Северной, Латинской и Южной Америки, но в итоге вернулась в Литву. Она говорит, что в Норвегии люди благодушны и ей не пришлось столкнуться с негативным взглядом на восточноевропейцев:

"Вообще норвежцы мне показались застенчивыми, добрыми, общительными людьми, они не любят жаловаться. И в Литве я скучаю по более позитивным, теплым людям. И хотя я довольна жизнью в Литве, но чувствую, что мне трудно не поддаваться негативному потоку мыслей. Я думаю, что в будущем я все-таки буду жить за границей, и именно в Скандинавии!".