Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто

Мотоциклисты Видас Станкявичюс и Линас Навицкас сказали, что сфера движения - не место для выражения симпатий или антипатий, поэтому все участники должны думать прежде всего о безопасности.

Они заметили, что в общем культура водителей в Литве понемногу улучшается, однако водители часто ведут себя рассеянно и отвлекаются на посторонние дела. По их словам, именно поэтому и не стоит принимать как данность всех водителей вместе, как мотоциклисты, так и водители авто бывают разными.

Станкявичюс сказал, что иногда ошибки мотоциклистов обусловлены тем, что теплый сезон в Литве слишком короткий. Поэтому с приходом весны даже хорошему мотоциклисту надо "освежить" все навыки.

"Мотоциклисты должны понимать, что уроков никогда не бывает мало, но учиться надо в подходящих для этого местах. Всегда надо помнить, что способности своей техники надо испытывать на закрытых территориях и на специальных трассах. Нельзя носится на улицах – сегодня есть очень мощные мотоциклы, поэтому улица - не то место, где надо испытывать их возможности", – подчеркнул он.

Мотоциклисты должны вспомнить несколько правил, которые помогут им быть на дорогах безопаснее и заметнее. Например, важно, чтобы на них была яркая одежда – тогда их легче заметить.

Надо не забывать, что после долгого перерыва время реакции может быть короче, поэтому важно выбирать безопасную скорость и не переоценивать свои возможности. Еще один фактор – изменение погодных условий и условий на дорогах, если их не оценить, то они могут привести к несчастью.

Навицкас и Станкявичюс сказали, что самое страшное для мотоциклиста - столкновение с другим транспортным средством. Поэтому даже если у него есть право первенства, но другой участник движения его не видит и дорогу не уступает, все равно надо помнить, что в ДТП серьезно пострадает именно мотоциклист.

"Надо понимать, что если поступишь безответственно, то пострадаешь ты сам, поэтому нельзя рисковать своим здоровьем и жизнью. Мотоциклист должен понимать, что это не тот случай, когда просто повреждаешь мотоцикл, поскольку во всех случаях мотоциклист получает травмы, а иногда с последствиями этих травм живет всю оставшуюся жизнь. Надо осознавать риск и оценить его", – сказал Станкявичюс.

Мотоциклисты заметили, что заметить друг друга легче, если выбрана безопасная скорость.

"Часто люди переоценивают скорость и игнорируют понятие безопасной скорости. Не было бы таких серьезных последствий, если бы мотоциклисты не превышали скорость. Допустимая скорость - этот тот рубеж, когда безопасная скорость заканчивается, поэтому не надо переоценивать себя", – подчеркнул мотоциклист.

Гонщик и инструктор вождения Дарюс Йонушис сказал, что противостояние между мотоциклистами и водителями авто существует только в публичном пространстве.

"Я считаю, что оно не больше, чем вообще противостояние между водителями, у нас есть очень хорошие водители, которые вежливы на дорогах, которые думают о безопасности, пропускают, но есть и другая картина - водители бубнят, бранятся, угрожают, сигналят и т.д. Почему-то к водителям относятся как к отдельному виду людей, как будто они другие, отличаются от тех, которые ходят пешком", – сказал Йонушис.

По его словам, культура вождения зависит от того, как сам человек понимает ситуацию, неважно чем он управляет - мотоциклом или автомобилем. Однако Йонушис также отметил, что часто водители авто без злого умысла не замечают мотоциклистов. По его словам, в этом виновата не нехватка толерантности – просто водителям не хватает навыков, привычки следить за небольшими объектами.

Распространенная ошибка водителей авто – невнимательность при обгоне, перестраивании или выезде со второстепенной дороги. Водители нередко забывают, что для того, чтобы увидеть мотоцикл часто мало посмотреть только в одно боковое зеркало, надо посмотреть в оба и в зеркало заднего вида и только после этого маневрировать.

Особенно внимательными надо быть на перекрестках, поскольку там мотоциклы оказываются рядом с автомобилями и могут даже ехать рядом.

"Движение - вопрос общего уровня культуры, но культура меняется, я думаю, в лучшую сторону. Только я не вижу общей ориентации в движении, поскольку, например, посмотрите на юг Италии, какой там беспорядок, но они как-то проезжают через перекрестки и пропускают друг друга", – заметил собеседник.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.