В минувшую субботу в Вильнюсе полицию вызвали на ул. Шв. Стяпоно, где было обнаружено тело женщины. Выяснилось, что женщина была жестоко убита, а подозреваемого в тот же день задержали в Мариямполе.
© DELFI / Kiril Čachovskij

25 марта подозреваемого доставили в суд. Мужчина свою вину отрицал. Суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.

Прокурор информировал, что подозреваемый - гражданин Грузии, он рассказал полиции, что в Литву его пригласила женщина, которая была убита, между ними были романтические отношения. По предварительным данным, подозреваемый приехал в Литву в начале марта.

Статьи по теме:
В Вильнюсе найдена жестоко убитая женщина  (9)

По словам прокурора Николая Козляка, мужчину задержали в Мариямполе. Подозревают, что он пытался уехать из Литвы. Мало того, подозреваемый сказал, что он не убивал женщину, что он уже обнаружил ее тело, но потом, по словам прокурора, стал путаться в показаниях, поэтому есть подозрения, что он говорит неправду.

Прокурор сказал, что в доме было много ножей, но все они были вымыты. Козляк сказал, что в субботу тело женщины обнаружили ее родственники, которые не могли к ней дозвониться, поэтому поехали к ней домой.

Напомним, что тело женщины (1979 г.р.) обнаружили в квартире на ул. Шв. Стяпоно 23 марта, в 13 ч. На теле было множество колото-резанных ран.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Водитель в Вильнюсе своими действиями поразил участников движения и специалистов

Водитель Toyota Prius с наклейками одной вильнюсской...

Жительница Вильнюса хотела сделать прививку от кори, но не дождалась своей очереди (2)

"Мы стояли в живой очереди, но не дождались", – делилась...

Сквернялис рассказал историю старого взыскания: это случилось в 1999 году (11)

Кандидат в президенты Литвы премьер-министр Саулюс...

Выясняются обстоятельства убийства в Вильнюсе, подозреваемый - гражданин Грузии (7)

В минувшую субботу в Вильнюсе полицию вызвали на ул....

Реконструкция Центра беженцев в Пабраде обойдется в 6,4 млн евро (6)

Планируется реконструкция Центра регистрации...

TOP новостей

Сквернялис рассказал историю старого взыскания: это случилось в 1999 году (11)

Кандидат в президенты Литвы премьер-министр Саулюс...

Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи (36)

В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с...

Жительница Вильнюса хотела сделать прививку от кори, но не дождалась своей очереди (2)

"Мы стояли в живой очереди, но не дождались", – делилась...

Водитель в Вильнюсе своими действиями поразил участников движения и специалистов

Водитель Toyota Prius с наклейками одной вильнюсской...

Рейтинг доверия: президент Литвы превосходит всех конкурентов (68)

Результаты проведенного опроса показали, что общество...