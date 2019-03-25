25 марта подозреваемого доставили в суд. Мужчина свою вину отрицал. Суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.
Прокурор информировал, что подозреваемый - гражданин Грузии, он рассказал полиции, что в Литву его пригласила женщина, которая была убита, между ними были романтические отношения. По предварительным данным, подозреваемый приехал в Литву в начале марта.
По словам прокурора Николая Козляка, мужчину задержали в Мариямполе. Подозревают, что он пытался уехать из Литвы. Мало того, подозреваемый сказал, что он не убивал женщину, что он уже обнаружил ее тело, но потом, по словам прокурора, стал путаться в показаниях, поэтому есть подозрения, что он говорит неправду.
Прокурор сказал, что в доме было много ножей, но все они были вымыты. Козляк сказал, что в субботу тело женщины обнаружили ее родственники, которые не могли к ней дозвониться, поэтому поехали к ней домой.
Напомним, что тело женщины (1979 г.р.) обнаружили в квартире на ул. Шв. Стяпоно 23 марта, в 13 ч. На теле было множество колото-резанных ран.
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