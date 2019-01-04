Врачи утверждают, что иногда не удается объяснить пациенту последствия отказа от госпитализации. Насильно держать человека в больнице врачи не могут. Специальная комиссия Каунасской клиники и правоохрана выясняют, все ли сделали врачи, когда к ним обратился получивший травму 60-летний каунасец. Через несколько суток тело мужчины было обнаружено на территории больницы.

Заведующий отделением скорой помощи сказал, что мужчину обследовали, результаты показали, что не было необходимости оставлять его в больнице. А утром мужчина якобы сам изъявил желание идти домой.

Министр заметил что после этого случая не стоит спешить с изменениями порядка работы отделений скорой помощи.

"Ситуации бывают разные, в некоторых случаях мог бы работать социальный работник, который помог бы пациенту вернуться домой, но это, наверное, актуальнее для небольших населенных пунктов, где нет такси. Я слышал об этой проблеме от жителей удаленных районов, мы говорим об этом с мэриями, чтобы они позаботились о социальном транспорте или социальном такси", – сказал Верига.

В Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, в отделение скорой помощи ежедневно приезжает больше 300 пациентов. Около 80 человек привозит скорая помощь. По закону, врачи насильно не могут держать человека в больнице, если он отказывается от дальнейшего лечения. Заместитель директора больницы сказал, что в первую очередь врач должен объяснить пациенту, какая опасность ему угрожает, если он откажется от лечения. Эта информация должна быть дана в понятной и доступной форме.

По словам главы Минздрава, министерство пока не расследует этот случай, ждет результатов полицейского расследования.