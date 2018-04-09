Все мужчины задержаны. Двое были в состоянии алкогольного опьянения средней степени (1961 и 1990 г.р.), а третий (1967 г.р.) – сильной.

Мужчины договорились заранее изнасиловать женщину (1972 г.р.). Они запугали свою жертву и лишили ее возможности оказать сопротивление. Когда женщина сбежала, настигли ее, жестоко избили и изнасиловали.

После экзекуции женщине снова удалось сбежать. Женщина попала в больницу. Врачи диагностировали множественные следы побоев, у женщины сломан нос.

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Начато расследование.

По данным источников, женщина, сбежав от насильников, спряталась на соседней улице, за тягачом. Она боялась возвращения своих обидчиков. Приехавшая полиция нашла ее и передала врачам.

Узнав, где находятся подозреваемые, полицейские отправились к указанной квартире. Мужчины заперли дверь и не впускали стражей порядка. Пришлось ломать дверь.

В понедельник после обеда дело уже передали прокурору Вильнюсской прокуратуры Мигле Лукшявичене. Она рассказала другие обстоятельства происшествия.

По ее словам, пострадавшую опросили, а подозреваемые – задержаны. Правда, есть данные, что женщину мог обидеть лишь один из подозреваемых. Стало известно, что один из подозреваемых (1990 г.р.) был задержан на 3 месяца. Двое других, по данным следствия, женщину не били и не насиловали. Им назначилит более мягкую меру пресечения.

Один из подозреваемых уже попадал в поле зрения полиции.

"Один точно известен полиции. Что касается других - проверим. Другие, возможно, в изнасиловании не участвовали. Еще раз подчеркну, это только предварительные данные. Первые показания доказывают вину лишь одного подозреваемого", – сказала прокурор.

По ее словам, мужчины и женщина не были знакомы. Помощь вызвала не женщина, а очевидец происшествия.

Журналисты DELFI посетили это место. Это промышленный район. Там постоянно ездят тягачи, размещены склады, офисы, рядом - железная дорога.

Полиция сообщает, что действия происходили в квартире. Однако здание, в котором было совершено преступление, на жилой дом непохоже. В нем размещается несколько офисов, кафе, во дворе – автосервис и склады. Внутри здания темно.

Снаружи на окнах последнего этажа видны занавески, возможно это и есть квартира, о которой шла речь.

Правда, дверь на последнем этаже здания была закрыта.

Работники офисов были удивлены и ничего о преступлении не знали. Они сказали, что бывают здесь только в рабочие дни.

Они подтвердили, что в этом здании есть жилые помещения: "Живут над нами".