Все мужчины задержаны. Двое были в состоянии алкогольного опьянения средней степени (1961 и 1990 г.р.), а третий (1967 г.р.) – сильной.

Мужчины (1961, 1990 и 1967 г.р.) договорились заранее изнасиловать женщину (1972 г.р.). Они запугали свою жертву и лишили ее возможности оказать сопротивление. Когда женщина сбежала, они настигли ее, жестоко избили и все трое изнасиловали.

После экзекуции женщине снова удалось сбежать. Женщина попала в больницу. Врачи диагностировали множественные следы побоев, у женщины сломан нос.

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Начато расследование.

По данным источников, женщина, сбежав от насильников, спряталась на соседней улице, за тягачом. Она боялась возвращения своих обидчиков. Приехавшая полиция нашла ее и передала врачам.

Узнав, где находятся подозреваемые, полицейские отправились к указанной квартире. Мужчины заперли дверь и не впускали стражей порядка. Пришлось ломать дверь.

В понедельник после обеда дело уже передали прокурору Вильнюсской прокуратуры Мигле Лукшявичене. Она рассказала другие обстоятельства происшествия.

По ее словам, пострадавшую опросили, а подозреваемые – задержаны. Правда, есть данные, что женщину мог обидеть лишь один из подозреваемых, поэтому через 48 часов будет решаться вопрос назначения меры пресечения для одного подозреваемого. Стало известно, что один из подозреваемых был задержан на 3 месяца. Другим назначат более мягкую меру пресечения.

Один из подозреваемых уже попадал в поле зрения полиции.

"Один точно известен полиции. Что касается других - проверим. Другие, возможно, в изнасиловании не участвовали. Еще раз подчеркну, это только предварительные данные. Первые показания доказывают вину лишь одного подозреваемого", – сказала прокурор.

По ее словам, мужчины и женщина не были знакомы. Помощь вызвала не женщина, а очевидец происшествия.

Журналисты DELFI посетили это место. Это промышленный район. Там постоянно ездят тягачи, размещены склады, офисы, рядом - железная дорога.

Полиция сообщает, что действия происходили в квартире. Однако здание, в котором было совершено преступление, на жилой дом непохоже. В нем размещается несколько офисов, кафе, во дворе – автосервис и склады. Внутри здания темно.

Снаружи на окнах последнего этажа видны занавески, возможно это и есть квартира, о которой шла речь.

Правда, дверь на последнем этаже здания была закрыта.

Работники офисов были удивлены и ничего о преступлении не знали. Они сказали, что бывают здесь только в рабочие дни.

Они подтвердили, что в этом здании есть жилые помещения: "Живут над нами".