На заседании правительственной Комиссии по нацбезопасности министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис сказал, что сейчас нельзя скупать и употреблять в пищу молоко из хозяйств, находящихся на загрязненной территории.
"Точно также утверждены места для забоя скота, где будут исследовать мясо, поскольку вредные вещества скапливаются в жировом слое, только после исследования выяснится, можно ли употреблять в пищу мясо конкретного животного", – сказал министр.
Он заметил, что сейчас выясняют, можно ли будет в этом районе вообще заниматься скотоводством.
"Соединения разлагаются очень долго, велика вероятность вырождения. Два-три года нельзя выращивать скот и выливать молоко - нет никакой логики", – сказал Палёнис.
По словам министра, еще не ясно, смогут ли фермеры после получения компенсаций покупать и выращивать новый скот.
"Может, они не смогут его пасти, может придется очищать грунт", – сказал он.
По словам министра, фермерам нанесенный ущерб компенсируют из государственного резерва, в их отношении не будут применяться санкции в связи с невыполнением обязательств перед ЕС (в тех случаях, когда была получена помощь ЕС).
По словам Палёниса, в одной части загрязненной территории находятся 35 молочных хозяйств, в другой – 21.
Пожар в Алитусе начался 16 октября ночью. Его потушили через 10 дней.
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